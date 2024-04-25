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Анчелотти рассказал о текущей ситуации в лазарете Реала
Кто пропустит встречу с "Сосьедадом"?
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о кадровом положении в команде перед матчем 33-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".
"У Беллингема ночью были проблемы с желудком, а Родриго заболел гриппом. Сегодня они остались дома, но надеюсь, что они сыграют завтра. Менди нам завтра не поможет, но с ним все в порядке. Я бы предпочел, чтобы он пропустил игру, и подготовился к матчу в Лиге чемпионов", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".
Напомним, поединок "Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" состоится 26 апреля, в 22:00 по Киеву.
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