Анчелотти рассказал о текущей ситуации в лазарете Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о кадровом положении в команде перед матчем 33-го тура чемпионата Испании против "Реал Сосьедад".

"У Беллингема ночью были проблемы с желудком, а Родриго заболел гриппом. Сегодня они остались дома, но надеюсь, что они сыграют завтра. Менди нам завтра не поможет, но с ним все в порядке. Я бы предпочел, чтобы он пропустил игру, и подготовился к матчу в Лиге чемпионов", - цитирует итальянца официальный сайт "сливочных".