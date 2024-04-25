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Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне

Испания

Наставник Реала высказал свое мнение

Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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24 апреля стало известно, что главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес остается на своей должности. Это решение прокомментировал наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Мы должны уважать изменения во мнениях. Сколько раз я менял свою? Много раз на протяжении своей карьеры. Это законно и разрешено".

Напомним, что в январе главный тренер Барселоны Хави заявил о намерении покинуть команду по окончании текущего сезона.

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Карло Анчелотти Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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