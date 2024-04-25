Карло Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в Барселоне

24 апреля стало известно, что главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес остается на своей должности. Это решение прокомментировал наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

"Мы должны уважать изменения во мнениях. Сколько раз я менял свою? Много раз на протяжении своей карьеры. Это законно и разрешено".

Напомним, что в январе главный тренер Барселоны Хави заявил о намерении покинуть команду по окончании текущего сезона.