Правительство Испании может вмешаться в работу Королевской федерации футбола

Правительство Испании рассматривает возможность беспрецедентного вмешательства в работу федерации футбола Испании (RFEF).

Это связано с чередой скандалов, которые окружают RFEF с тех пор, как прошлым летом президент Луис Рубиалес без согласия поцеловал Дженни Эрмосо. Испанские власти не хотят, чтобы страну на международных соревнованиях представлял временный президент Педро Роша, который сейчас находится под следствием.

Высший комитет по спорту планирует назначить комитет из трех человек, чтобы взять на себя управление RFEF до конца лета. Его возглавит Висенте дель Боске, бывший тренер сборной Испании.

Испанская общественность обеспокоена тем, что хаос в руководстве RFEF может привести к потере шансов на проведение финала Чемпионата мира по футболу 2030 года.