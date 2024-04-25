Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Правительство Испании может вмешаться в работу Королевской федерации футбола
Хаос в RFEF продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine
Правительство Испании рассматривает возможность беспрецедентного вмешательства в работу федерации футбола Испании (RFEF).
Это связано с чередой скандалов, которые окружают RFEF с тех пор, как прошлым летом президент Луис Рубиалес без согласия поцеловал Дженни Эрмосо. Испанские власти не хотят, чтобы страну на международных соревнованиях представлял временный президент Педро Роша, который сейчас находится под следствием.
Высший комитет по спорту планирует назначить комитет из трех человек, чтобы взять на себя управление RFEF до конца лета. Его возглавит Висенте дель Боске, бывший тренер сборной Испании.
Испанская общественность обеспокоена тем, что хаос в руководстве RFEF может привести к потере шансов на проведение финала Чемпионата мира по футболу 2030 года.
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Забил главный пенальти в истории Украины. Легенда Динамо празднует день рождения
- Решение Хави, крах Ливерпуля в дерби и ценник Лунина. Главные новости за 24 апреля
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО