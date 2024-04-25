Клубы Ла Лиги могут быть отстранены от европейских соревнований из-за санкций УЕФА, касающихся RFEF

Испанское правительство недавно объявило о намерении вмешаться в дела Федерации футбола Испании (RFEF).

Федерация уже в течение нескольких недель находится в состоянии хаоса, не имея нового президента. Ведущий кандидат на эту должность был временно отстранен из-за обвинений в коррупции.

УЕФА угрожает испанским клубам исключением из европейских соревнований, если будет доказано, что вмешательство правительства противоречит уставу организации.

Если УЕФА воплотит свои угрозы, это будет иметь серьезные последствия для испанского футбола. Клубы Ла Лиги не смогут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная Испании также будет лишена возможности выступать в Лиге наций УЕФА.

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Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность среди испанских футбольных фанатов и экспертов. Многие призывают правительство не вмешиваться в дела RFEF, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА.