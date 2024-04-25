Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы Ла Лиги могут быть отстранены от европейских соревнований из-за санкций УЕФА, касающихся RFEF
Плохие новости для клубов Испании
Фото: uefa.com
Испанское правительство недавно объявило о намерении вмешаться в дела Федерации футбола Испании (RFEF).
Федерация уже в течение нескольких недель находится в состоянии хаоса, не имея нового президента. Ведущий кандидат на эту должность был временно отстранен из-за обвинений в коррупции.
УЕФА угрожает испанским клубам исключением из европейских соревнований, если будет доказано, что вмешательство правительства противоречит уставу организации.
Если УЕФА воплотит свои угрозы, это будет иметь серьезные последствия для испанского футбола. Клубы Ла Лиги не смогут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная Испании также будет лишена возможности выступать в Лиге наций УЕФА.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность среди испанских футбольных фанатов и экспертов. Многие призывают правительство не вмешиваться в дела RFEF, чтобы избежать санкций со стороны УЕФА.
Популярное сейчас
- Главный тренер Эвертона рассказал о травме Миколенко
- Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной