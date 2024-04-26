За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего

Дельфи Хели

Даже сейчас в раздевалке "Жироны" стоит набор для настольного футбола.

Он старый и уже порядочно потрепан; тут же рядом пепельница. Все как в фильмах о старых временах.

Говорят, что когда этот стол попытались убрать, игроки чуть ли не бунт подняли. Его ведь поставили в 2007-м, когда команда еще сражалась в любителях. Это больше, чем игра; это о наследственности и традициях.

"Настольный футбол напоминает нам, откуда мы родом", - говорит Дельфи Хели. "Клуб, которым мы были раньше; преграды, которые мы преодолели. Игроки сделали настольный футбол традицией в то время, когда не получали денег из-за финансовых затруднений. Мы это помним".



Фото: theathletic.com Фото: theathletic.com

Кто такой Хели? Если по-простому, то один из первых местных, снискавших славу на национальном уровне.

Удивительная карьера. В резерве "Барсы" Дельфи начинал как нападающий; впоследствии в "Альбасете" его переделали в центрального защитника, и в 1992-м он стал первым игроком "Альбы", которого вызвали в сборную Испании.

Еще дальше - золотой дубль с "Атлетико" в 1996-м, причем Хели имел место в основе уже как правый фулбек.

Ну, и наконец знаменитый финал Кубка УЕФА-2001 с "Алавесом", где Хели на 117-й минуте забил золотой гол... в собственные ворота, принеся трофей "Ливерпулю".

Уже ветераном он вернулся домой, на "Монтиливи", чтобы завершить карьеру в 2005 году. А еще дальше занимался бизнесом и параллельно тренировал жиронскую молодежь.

"Если вы посмотрите на историю Жироны, то в основном мы кочевали из четвертого в третий дивизионы", — рассказывает Хели The Athletic. "Иногда даже опускались в низшие, местные лиги".

Да-да, все так и было. В 1999 году клуб выступал в 5-м дивизионе; в 2006-м - в 4-м. Футбольный бум здесь начался в 2008-м, когда "Жирона" поднялась в Сегунду — то есть, вернула себе профессиональный статус.

"Я видел футбольные игры на "Монтиливи" с 200 людьми на трибунах", — говорит Хели. "Я помню дни, когда болельщики сидели на трибуне, где атаковала "Жирона", чтобы потом перейти на другую сторону после перерыва. Теперь это совсем другая история. На улицах полно детей в нашей форме - они болеют только за "Жирону". Это было немыслимо, когда я был молодым".

С последним не все так гладко и сейчас. Пау Кубарси, главный талант защиты в Испании, родился в Жироне, но с 7 лет играет за "Барсу".

Ясно, что текущий сезон должен это изменить. "Жирона" впервые в своей истории вышла в еврокубки и почти наверняка сыграет в Лиге чемпионов. Идеальная реклама.

Вы скажете, а при чем здесь Хели? А он - президент "Жироны". У него почти нет акций, только крошечный символический пакет, однако когда в 2015 году на "Монтиливи" начали заходить большие деньги, именно Дельфи выбрали лицом проекта. Он как настольный футбол в раздевалке — символизирует традиции и связь клуба с городом.

"Когда пришел Пере, мы определили нашей целью пробудить всех живущих вблизи Жироны — и не только болельщиков, но и институты и знаменитостей, которые у нас были. Клуб должен был стать еще одной причиной гордиться принадлежностью к Жироне”.

В рамках кампании, например, жиронцы сблизились с шеф-поварами Жоаном, Пепом и Жорди Рока, чей ресторан El Celler de Can Roca входил в тройку лучших в мире с 2011 по 2018 год.

Пеп, которого считают звездой-сомелье, в восторге от новой реальности города:

"Пару недель назад мы присутствовали на Гастрономическом форуме в Барселоне. Чего мы не ожидали, так это того, что нас посетят фанаты и просто коллеги с футболками "Жироны". Они хотели, чтобы мы их подписали".



Жорди, Жоан и Жозеп Рока. Фото: theathletic.com Жорди, Жоан и Жозеп Рока. Фото: theathletic.com

Минувшим летом клуб представил Дэйли Блинда в одном из заведений, принадлежащих братьям Рока.

Де-юре "Жирона" является частью City Group, но по факту клуб делает все возможное для сохранения собственной идентичности.

Пере Гвардиола

Пере смотрит на настольный футбол с улыбкой.

Если Хели – лицо "Жироны", то младший брат Пепа – ее мозг.

“Пере всегда очень хорошо справляется с цифрами и имеет отличные навыки ведения переговоров. Ему можно поручить все самое сложное. Он из тех людей, которых трудно найти в мире футбола: опытный и очень умный", - говорит спортдир "Ман Сити" Чики Бегиристайн.

Конечно, они знакомы. Оба прошли через "Барсу", только совсем по-разному.

На поле карьера Пере не сложилось, и в 97-м Пеп устроил тогда еще 21-летнего младшего брата в Nike. Сначала он был "старшим куда пошлют" и параллельно учился в школе маркетинга. Ну, а уже за 8-10 лет дорос до статуса, когда заключал для Nike спонсорские соглашения с Роналдо, Роналдиньо, Иньестой, Рамосом.

DID YOU KNOW? Pep Guardiola's brother Pere Guardiola is the chairman of Girona.

???????? Pep Guardiola - 3rd in Premier League with Manchester City as Head Coach.

???????? Pere Guardiola - 2nd in La Liga with Girona as Chairman.

Two brothers with a lot of knowledge in football. ???????? pic.twitter.com/CWLDUvTMxY — Nicholas mohamed (@mohamednicholas) January 5, 2024

Еще дальше – свободное плавание. Сначала на пару с медиамагнатом Жауме Роуресом создал консалтинговое агентство Media Base Sports, которое вело дела, например, Иньесты и Суареса.

С Луисом впоследствии Пере сильно поругался, поскольку в 2016-м тот переподписал договор с "Барсой" без него, не выплатив комиссию.

Ну, но это мелочи на фоне прорывов, вроде посредничества при продаже "Гранады" китайцу Цзяну Личжану в 2016-м, или же спасения "Жироны" чуть раньше.

Да-да, именно спасения, ведь в 2015-м владелец клуба Жозеп Дельгадо оказался в розыске Интерпола, и зарплаты не платились.

И что Пере? Он за пару недель нашел и привез на "Монтиливи" экс-директоров французского Canal+ Жан-Луи Дютаре и Самира Буджемаа, которые почти не появлялись в Каталонии, но выплатили все долги и держали команду на уровне.

Конечно, Гвардиола помогал. С помощью старых друзей, осевших в Манчестере, он пробивал для "Жироны" самые выгодные аренды, которые только видели в Ла Лиге - Пабло Маффео, Рубен Собрино, Флориан Лежен, Анхелиньо, Дуглас Луис.

✍️Done Deal



Man City midfielder Aleix Garcia will spend the 2017/18 season on loan with #LaLiga side Girona.#MCFC pic.twitter.com/b1MEPu61EO — Now Football (@Now_FootbaIl) August 1, 2017

Был еще Браим Диас, но тот наотрез отказался от "Монтиливи", хотя Пере и устроил его отца в свое агенство.

Чтобы остановить этот поток, Хавьер Тебас даже принял новое "антижиронское" правило.

И что тогда? В 2017-м Гвардиола убедил боссов City Group просто выкупить клуб себе. Формально соглашение обставили так, что арабы и его компания получили по 44% акций, но уже спустя три года пропорцию переиграли, и к акционерам присоединился богатый боливиец Марсело Клауре, дома владеющий самым популярным клубом страны "Боливаром".

С тех пор у Пере где-то 16% акций, но он также является председателем Совета директоров "Жироны", поэтому влияния стало даже больше.

Главный его проект сейчас — новая академия в департаменте Вилабларейш площадью 23 гектара. Там должны быть размещены семь футбольных полей, спортзалы, общежития. Сумма инвестиций - более 25 млн евро.

Параллельно младший Гвардиола до сих пор остается агентом. Шестое чутье подсказало ему прекратить сотрудничество с Роуресом до того, как пандемия разгромила его Mediapro, и теперь Пере работает с SEG — конторой с десятками агентов по всему миру.

Влияет ли последнее на "Жирону"? Пока так себе. На "Монтиливи" лишь два клиента SEG - Виктор Цыганков и Дэйли Блинд.

Вместе с тем Хели признает, что без City Group не было бы даже их:

"Очевидно, что мы имеем возможность работать на таких рынках благодаря Пере и Сити".

Мичел Санчес

Тренер "Жироны" не так уж часто видится с Пере Гвардиолой.

Гораздо чаще СМИ связывают Мичела с Пепом — якобы он должен когда-то его заменить на "Этихаде".

Вероятно, это выдумка, хотя Мичел и спортивный директор Кике Карсель действительно делают выдающуюся работу. Так, в текущем сезоне потолок зарплат "Жироны" всего 52 млн евро. Это нельзя сравнить с 727 млн у "Реала" или 270 млн у "Барселоны".

Если брать прошлый сезон, то потолок каталонцев и подавно был вторым с конца.

Как они это делают? Прежде всего – скаутинг. "Жирона" вела Довбика и Цыганкова дольше и настойчивее других, а затем обставляла трансферы так, что это удовлетворило даже Суркиса.

Более того, именно скауты Кике Карселя нашли для City Group Савио в Бразилии, после чего его подписали в еще один клуб империи — "Труа".

"Мы знали Савиньо пару лет, – говорит спордир. "Путешествовали в Южную Америку, смотрели его матчи. Когда City Football Group решила его подписать, мы очень гордились”.

Сейчас исполнительный директор City Group Ферран Сориано уверяет, что Савио останется на "Монтиливи" надолго, и учитывая предысторию, это уже не подарок, а признание.

Карсель – глаза "Жироны". Он контролирует, как игроки приезжают и уезжают нон-стоп. Только за последнее лето команду покинули лучший бомбардир Кастельянос, ключевой центрбэк Буэно, волнорез Ромеу, основной фулбек Хави Эрнандес, плеймейкер Рикельме, а стало только лучше.

Феноменальное чувство на таланты, конечно. Но также и работа тренера Мичела Санчеса – вождя и лидера "Жироны".

“Мичел – это профиль менеджера, которого мы искали в течение длительного времени, – говорит президент Хели. "Благодаря его подходу клуб заслужил новую репутацию. Теперь мы предоставляем талантам платформу для развития и роста".

Мичел пришел в 2021-м, когда команда была разбита после двух проваленных плей-офф за место в Примере. И что он сделал? Он вышел туда в третий раз — и победил.

Ясно, что после этого в него немедленно поверили. Между тем сам тренер находит силы и идеи в окружающих людях.

“Во время его первого года в Жироне Мичела посетили двое соседей из многоквартирного дома, где он поселился. Супружеская пара пенсионеров пригласила его к себе в пятницу поесть "pa amb tomaquet" - традиционного каталонского томатного хлеба - и омлета. Пораженный Мичел попросил их научить его каталанскому языку, а впоследствии то же самое сказал и нам”, - смеется Хели.

Мичел вырос и полжизни прожил в Вальекасе, где все как одна семья. Такую же семью он нашел в Жироне, где снимали Игру престолов, но она еще не потеряла своей камерности.

Его младший сын пошел здесь в Академию; не сразу, но переехала жена.

Это важно для Мичела, который в 2018 году после выхода в Примеру с "Райо Вальекано" попал в больницу с нервным срывом, и с тех пор регулярно посещает психолога. Какой там гранд? Для него это даже небезопасно.

“Когда мне позвонили из "Жироны", я подумал, что меня завалят деньгами. Но нет! Мичел изложил свой план, рассказал о моей роли. Я услышал много тактических деталей, и мне понравился такой подход", – вспоминает Дэйли Блинд.

Как-то это непохоже на нефтедолларовый проект, правда? Шейх Мансур может владеть заповедником на 8200 гектаров в Андалусии; его сводный брат Мохамед Аль-Нахайян — перевезти в ОАЭ старого короля Хуана Карлоса и трудоустроить его дочь, а тем временем на "Монтиливи" боссы "Жироны" не способны усилить команду зимой и думают, как не потерять лидеров перед дебютом в Европе.

Плата за самобытность — да, это она и есть. "Жирона" даже эмблему сохранила - только округлила и убрала корону — к радости фанатов, которые терпеть не могут Мадрид.

Может, потому за них так легко болеть? Безликая "Жирона Сити" вызывала бы другие эмоции.

Ну, а дальше – кто знает? Карсель уверяет, что план есть. Мичел – что никуда не уходит. Ну, а Пере Гвардиола, у которого здесь все спрашивают, только просит сохранять спокойствие: