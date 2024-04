За кулисами сенсационной Жироны: брат Гвардиолы, герой Ливерпуля и самобытность превыше всего

Даже сейчас в раздевалке "Жироны" стоит набор для настольного футбола.

Он старый и уже порядочно потрепан; тут же рядом пепельница. Все как в фильмах о старых временах.

Говорят, что когда этот стол попытались убрать, игроки чуть ли не бунт подняли. Его ведь поставили в 2007-м, когда команда еще сражалась в любителях. Это больше, чем игра; это о наследственности и традициях.

Кто такой Хели? Если по-простому, то один из первых местных, снискавших славу на национальном уровне.

Удивительная карьера. В резерве "Барсы" Дельфи начинал как нападающий; впоследствии в "Альбасете" его переделали в центрального защитника, и в 1992-м он стал первым игроком "Альбы", которого вызвали в сборную Испании.

Еще дальше - золотой дубль с "Атлетико" в 1996-м, причем Хели имел место в основе уже как правый фулбек.

Ну, и наконец знаменитый финал Кубка УЕФА-2001 с "Алавесом", где Хели на 117-й минуте забил золотой гол... в собственные ворота, принеся трофей "Ливерпулю".

Уже ветераном он вернулся домой, на "Монтиливи", чтобы завершить карьеру в 2005 году. А еще дальше занимался бизнесом и параллельно тренировал жиронскую молодежь.

Да-да, все так и было. В 1999 году клуб выступал в 5-м дивизионе; в 2006-м - в 4-м. Футбольный бум здесь начался в 2008-м, когда "Жирона" поднялась в Сегунду — то есть, вернула себе профессиональный статус.

С последним не все так гладко и сейчас. Пау Кубарси, главный талант защиты в Испании, родился в Жироне, но с 7 лет играет за "Барсу".

Ясно, что текущий сезон должен это изменить. "Жирона" впервые в своей истории вышла в еврокубки и почти наверняка сыграет в Лиге чемпионов. Идеальная реклама.

Вы скажете, а при чем здесь Хели? А он - президент "Жироны". У него почти нет акций, только крошечный символический пакет, однако когда в 2015 году на "Монтиливи" начали заходить большие деньги, именно Дельфи выбрали лицом проекта. Он как настольный футбол в раздевалке — символизирует традиции и связь клуба с городом.

В рамках кампании, например, жиронцы сблизились с шеф-поварами Жоаном, Пепом и Жорди Рока, чей ресторан El Celler de Can Roca входил в тройку лучших в мире с 2011 по 2018 год.

Пеп, которого считают звездой-сомелье, в восторге от новой реальности города:

Минувшим летом клуб представил Дэйли Блинда в одном из заведений, принадлежащих братьям Рока.

Де-юре "Жирона" является частью City Group, но по факту клуб делает все возможное для сохранения собственной идентичности.

Пере смотрит на настольный футбол с улыбкой.

Если Хели – лицо "Жироны", то младший брат Пепа – ее мозг.

Конечно, они знакомы. Оба прошли через "Барсу", только совсем по-разному.

На поле карьера Пере не сложилось, и в 97-м Пеп устроил тогда еще 21-летнего младшего брата в Nike. Сначала он был "старшим куда пошлют" и параллельно учился в школе маркетинга. Ну, а уже за 8-10 лет дорос до статуса, когда заключал для Nike спонсорские соглашения с Роналдо, Роналдиньо, Иньестой, Рамосом.

DID YOU KNOW? Pep Guardiola's brother Pere Guardiola is the chairman of Girona.

???????? Pep Guardiola - 3rd in Premier League with Manchester City as Head Coach.

???????? Pere Guardiola - 2nd in La Liga with Girona as Chairman.

Two brothers with a lot of knowledge in football. ???????? pic.twitter.com/CWLDUvTMxY