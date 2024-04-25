Куртуа: Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось… С нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", – сказал Куртуа.

Напомним, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что Тибо сможет сыграть против "Кадиса" 4 мая.