  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куртуа: Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа: Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось

Испания

Бельгийский кипер готов к возвращению

Куртуа: Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось

Фото: twitter.com/thibautcourtois

Новина українською

Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

"Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось…

С нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", – сказал Куртуа.

Напомним, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что Тибо сможет сыграть против "Кадиса" 4 мая.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.04.2024
yellow-arrow
Двое ключевых игроков Реала пропустят матч против Реал Сосьедада
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости