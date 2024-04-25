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Куртуа: Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось
Бельгийский кипер готов к возвращению
Фото: twitter.com/thibautcourtois
Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.
"Я чувствую себя фантастически, даже лучше, чем ожидалось…
С нетерпением жду возвращения, но всегда буду делать то, что рекомендуют врачи", – сказал Куртуа.
Напомним, что главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что
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Источник:Defensa Central
Опубликовал: Михаил Черныш
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