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Двое ключевых игроков Реала пропустят матч против Реал Сосьедада
Это не из-за травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известен состав мадридского "Реала" на матч против "Реал Сосьедада", который состоится в пятницу вечером.
Карло Анчелотти, главный тренер команды, решил не рисковать Джудом Беллингемом и Ферланом Менди. Игроки получили перерыв, чтобы они на 100% были готовы к поездке в Мюнхен на матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии".
Напомним, что встреча между "Реалом" и "Реал Сосьедадом" была перенесена на 24 часа, чтобы дать команде дополнительное время на отдых перед ЛЧ.
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????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2024
???? @RealSociedad#RealSociedadRealMadrid pic.twitter.com/EUAtS1VLOs
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