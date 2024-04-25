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Двое ключевых игроков Реала пропустят матч против Реал Сосьедада

Испания
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Это не из-за травмы

Двое ключевых игроков Реала пропустят матч против Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Известен состав мадридского "Реала" на матч против "Реал Сосьедада", который состоится в пятницу вечером.

Карло Анчелотти, главный тренер команды, решил не рисковать Джудом Беллингемом и Ферланом Менди. Игроки получили перерыв, чтобы они на 100% были готовы к поездке в Мюнхен на матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, что встреча между "Реалом" и "Реал Сосьедадом" была перенесена на 24 часа, чтобы дать команде дополнительное время на отдых перед ЛЧ.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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