Двое ключевых игроков Реала пропустят матч против Реал Сосьедада

Известен состав мадридского "Реала" на матч против "Реал Сосьедада", который состоится в пятницу вечером.

Карло Анчелотти, главный тренер команды, решил не рисковать Джудом Беллингемом и Ферланом Менди. Игроки получили перерыв, чтобы они на 100% были готовы к поездке в Мюнхен на матч полуфинала Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, что встреча между "Реалом" и "Реал Сосьедадом" была перенесена на 24 часа, чтобы дать команде дополнительное время на отдых перед ЛЧ.