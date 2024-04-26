Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал Мадрид" в 33-м туре Ла Лиги приедет в гости к "Реалу Сосьедад", и первоочередной задачей "Сливочных" здесь будет избежать травм.

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После победы над "Барселоной" в Класико неделю назад (3:2) отрыв Мадрида от соперника в таблице достиг 11 очков. Учитывая, что до конца чемпионата всего 6 туров, это уже приговор для "Кулес".

Теперь главная цель "Реала" - Лига чемпионов, и уже во вторник он сыграет первый полуфинал против "Баварии". Там силы понадобятся. А что "Реал Сосьедад"? У него есть индивидуальный класс, но команда выглядит уставшей и не выиграла два последних тура у слабых "Альмерии" (2:2) и "Хетафе" (1:1).

Если "Реал" покажет все, что умеет — он легко победит. Но покажет ли? Это мы узнаем в пятницу , 26 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

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