Ламин Ямал отреагировал на слухи о переходе в ПСЖ

Вингер "Барселоны" Ламин Ямал прокомментировал информацию о своём потенциальном трансфере в "Пари Сен-Жермен".

В своих соцсетях 16-летний футболист сделал публикацию, прикрепив своё фото в футболке парижского клуба (взятое из другого паблика), и сопроводил её четырьмя смеющимися эмодзи.

Ямал - воспитанник "Барселоны", срок его трудового соглашения с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.