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Ламин Ямал отреагировал на слухи о переходе в ПСЖ
Оригинальная реакция
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Ламин Ямал прокомментировал
В своих соцсетях 16-летний футболист сделал публикацию, прикрепив своё фото в футболке парижского клуба (взятое из другого паблика), и сопроводил её четырьмя смеющимися эмодзи.
Ямал - воспитанник "Барселоны", срок его трудового соглашения с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
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