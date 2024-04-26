"Нам надоело побеждать". Ракитич - о поражениях Барселоны в ЛЧ в двух сезонах

Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился своим мнением о неудачах команды в Лиге чемпионов.

"Мы сами проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах. Соперник, конечно, заслужил на победу, но было ощущение, что мы недостаточно старались.

Возможно, нам надоело побеждать. Когда так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали", - сказал хорват в подкасте ARLS.