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"Нам надоело побеждать". Ракитич - о поражениях Барселоны в ЛЧ в двух сезонах

Испания

Экс-игрок "Барсы" вспомнил былые времена

"Нам надоело побеждать". Ракитич - о поражениях Барселоны в ЛЧ в двух сезонах

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился своим мнением о неудачах команды в Лиге чемпионов.

"Мы сами проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах. Соперник, конечно, заслужил на победу, но было ощущение, что мы недостаточно старались.

Возможно, нам надоело побеждать. Когда так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали", - сказал хорват в подкасте ARLS.

Напомним, в последний раз "сине-гранатовые" побеждали в Лиге чемпионов в сезоне 2014/15.

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Лига чемпионов Барселона Иван Ракитич
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Источник:
Barcauniversal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Містер01 (Луцьк)
26.04.2024 в 12:27
А зараз можна сказати: Нам набридло програвати Реалу і прогрорали ще раз
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Комментарии 1
Містер01 (Луцьк)
26.04.2024 в 12:27
А зараз можна сказати: Нам набридло програвати Реалу і прогрорали ще раз
Ответить
0
0

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