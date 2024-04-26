Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Нам надоело побеждать". Ракитич - о поражениях Барселоны в ЛЧ в двух сезонах
Экс-игрок "Барсы" вспомнил былые времена
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поделился своим мнением о неудачах команды в Лиге чемпионов.
"Мы сами проиграли Лигу чемпионов в 2018 и 2019 годах. Соперник, конечно, заслужил на победу, но было ощущение, что мы недостаточно старались.
Возможно, нам надоело побеждать. Когда так много выигрываешь, теряешь концентрацию, не обращаешь внимания на детали", - сказал хорват в подкасте ARLS.
Напомним, в последний раз "сине-гранатовые" побеждали в Лиге чемпионов в сезоне 2014/15.
Популярное сейчас
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- Титул близко? Реал опережает Барсу уже на 11 очков. Турнирная таблица чемпионата Испании
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Комментарии 1