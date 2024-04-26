35-летний Витсель продлит контракт с Атлетико - Marca

Аксель Витсель находится в шаге от продления контракта с «Атлетико», сообщает Marca.

Отмечается, что стороны продлят трудовое соглашение (срок которого истекает этим летом) ещё на один сезон.

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Напомним, 35-летний Витсель пополнил состав "матрасников" в 2022 году, перейдя на правах свободного агента из дортмундской "Боруссии".

В текущем розыгрыше Ла Лиги бельгиец отыграл в 30 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами.