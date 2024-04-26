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Источник: Беллингем всё же включен в заявку на матч с Реал Сосьедад

Испания

Вместо Джуда в лазарете оказался другой основной игрок

Источник: Беллингем всё же включен в заявку на матч с Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем сможет принять участие в следующем матче против "Реал Сосьедада".

Как сообщает журналист Серхио Киранте, тренерский штаб "сливочных" принял решение включить англичанина в заявку на игру уже в последний момент по просьбе самого игрока.

В то же время отмечается, что не до конца от гриппа поправился Родриго, и вряд ли сможет помочь своей команде.

Напомним, поединок "Реал Сосьедад" – "Реал Мадрид" состоится сегодня, в 22:00 по киевскому времени.

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Родриго Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Опубликовал: Александр Бураков
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