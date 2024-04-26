  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе согласился на понижение зарплаты ради перехода в Реал - AS
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе согласился на понижение зарплаты ради перехода в Реал - AS

Испания

Форварду придётся идти на уступки

Мбаппе согласился на понижение зарплаты ради перехода в Реал - AS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна возможная зарплата нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе после перехода в "Реал".

По информации Diario AS, француз будет зарабатывать в Мадриде 15 миллионов евро после отчисления всех налогов и обязательных платежей. Отмечается, что такую же сумму Килиан будет обладать за использование 80% имиджевых прав.

Ранее Мбаппе заявил, что примет решение относительно своего будущего к началу чемпионата Европы-2024.

На данный момент "Реал" является главным фаворитом в гонке за звезду "ПСЖ".

По теме
yellow-arrow
Есть ли в списке Цыганков? Жирона назвала заявку на матч с Лас-Пальмасом
yellow-arrow
Лунин запросил у Реала значительное повышение зарплаты
yellow-arrow
Источник: Беллингем всё же включен в заявку на матч с Реал Сосьедад
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен зарплата Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости