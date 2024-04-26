Мбаппе согласился на понижение зарплаты ради перехода в Реал - AS

Стала известна возможная зарплата нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе после перехода в "Реал".

По информации Diario AS, француз будет зарабатывать в Мадриде 15 миллионов евро после отчисления всех налогов и обязательных платежей. Отмечается, что такую же сумму Килиан будет обладать за использование 80% имиджевых прав.

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Ранее Мбаппе заявил , что примет решение относительно своего будущего к началу чемпионата Европы-2024.

На данный момент "Реал" является главным фаворитом в гонке за звезду "ПСЖ".