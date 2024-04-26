Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе согласился на понижение зарплаты ради перехода в Реал - AS
Форварду придётся идти на уступки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стала известна возможная зарплата нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе после перехода в "Реал".
По информации Diario AS, француз будет зарабатывать в Мадриде 15 миллионов евро после отчисления всех налогов и обязательных платежей. Отмечается, что такую же сумму Килиан будет обладать за использование 80% имиджевых прав.
Ранее Мбаппе
На данный момент "Реал" является главным фаворитом в гонке за звезду "ПСЖ".
Популярное сейчас
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Маркевич высказался о возможном переходе экс-кипера Динамо в Карпаты
- Травмы Миколенко и Энцо, возвращение Тибо Куртуа и новый тренер для Ливерпуля. Главные новости за 25 апреля
- AS: На матч с Сосьедадом Анчелотти выпустит Кепу - в знак благодарности за помощь в серии пенальти в матче с Сити
- Лидер Манчестер Сити устроил роскошный праздник по случаю пополнения в семействе. ФОТО
- Футболист Динамо открыл премиум фитнес-клуб. Ира Морозюк, Милевский и Ярмоленко были на открытии. ФОТО