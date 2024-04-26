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Вместо обвиняемого в насилии - обвиняемый в коррупции. Выбран новый президент федерации футбола Испании
Неожиданное назначение в свете последних событий
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявила о назначении Педро Роши на пост президента организации.
Отмечается, что Роша был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру поддержала большинство членов ассамблеи.
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Во главе RFEF Роша сменил Луиса Рубиалеса, который в сентябре прошлого года ушёл в отставку после поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира.
Стоит отметить, что сам Роша в этом месяце также оказался в двух скандалах,
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