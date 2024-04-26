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Вместо обвиняемого в насилии - обвиняемый в коррупции. Выбран новый президент федерации футбола Испании

Испания

Неожиданное назначение в свете последних событий

Вместо обвиняемого в насилии - обвиняемый в коррупции. Выбран новый президент федерации футбола Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявила о назначении Педро Роши на пост президента организации.

Отмечается, что Роша был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру поддержала большинство членов ассамблеи.

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Во главе RFEF Роша сменил Луиса Рубиалеса, который в сентябре прошлого года ушёл в отставку после поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира.

Стоит отметить, что сам Роша в этом месяце также оказался в двух скандалах, один из которых - коррупционный.

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Испанская футбольная федерация rfef Педро Роша
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
26.04.2024 в 15:39
Чувак в курсе всех коррупционных схем, всё нормально.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.04.2024 в 15:39
Чувак в курсе всех коррупционных схем, всё нормально.
Ответить
0
0

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