Вместо обвиняемого в насилии - обвиняемый в коррупции. Выбран новый президент федерации футбола Испании

Пресс-служба королевской испанской футбольной федерации (RFEF) объявила о назначении Педро Роши на пост президента организации.

Отмечается, что Роша был единственным претендентом на эту должность, его кандидатуру поддержала большинство членов ассамблеи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Во главе RFEF Роша сменил Луиса Рубиалеса, который в сентябре прошлого года ушёл в отставку после поцелуя футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо на чемпионате мира.