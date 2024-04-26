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И не Лунин, и не Куртуа. Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Реал Сосьедад - Реал Мадрид: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24 апреля 2024 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

И не Лунин, и не Куртуа. Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto

Новина українською

Матч двух "Реалов" пройдет в хорошее время для Мадрида и плохое — для Сан-Себастьяна. Одни на ходу, другие — не особо.

На что может рассчитывать андердог? Настрой и трибуны "Аноэты" - страстные даже в плохие дни для своих. Ну, и еще на таблицу, конечно, где Мадрид уже де-факто обеспечил себе титул и может думать только об ЛЧ.

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Примера. 33-й тур
26 апреля. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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