Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И не Лунин, и не Куртуа. Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Реал Сосьедад - Реал Мадрид: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24 апреля 2024 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Матч двух "Реалов" пройдет в хорошее время для Мадрида и плохое — для Сан-Себастьяна. Одни на ходу, другие — не особо.
На что может рассчитывать андердог? Настрой и трибуны "Аноэты" - страстные даже в плохие дни для своих. Ну, и еще на таблицу, конечно, где Мадрид уже де-факто обеспечил себе титул и может думать только об ЛЧ.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Примера. 33-й тур
26 апреля. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Реал Сосьєдад - Реал МадридСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минобороны: Пригодных к военной службе мужчин будут делить на 4 категории по состоянию здоровья
- Беларусь одобрила декларацию, которая поможет официально воевать против Украины
- Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
- Королевский характер. Реал Мадрид — Барселона 3:2. Видео голов и обзор матча
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн