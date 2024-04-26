Все еще Лунин, не Куртуа. Реал Сосьедад - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Матч двух "Реалов" пройдет в хорошее время для Мадрида и плохое — для Сан-Себастьяна. Одни на ходу, другие — не особо.

На что может рассчитывать андердог? Настрой и трибуны "Аноэты" - страстные даже в плохие дни для своих. Ну, и еще на таблицу, конечно, где Мадрид уже де-факто обеспечил себе титул и может думать только об ЛЧ.

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Примера. 33-й тур

26 апреля. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Луис Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1