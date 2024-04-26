Лас-Пальмас — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Самая "украинская" команда Ла Лиги "Жирона" едет в гости к кризисному "Лас-Пальмасу".

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Соперник каталонцев проиграл все 5 последних матчей, а последний раз побеждал в элите еще 10 февраля. Казалось бы, это должна быть легкая прогулка для команды Мичела. Вот только к ней тоже есть вопросы — у нее 5 подряд поражений на чужих полях.

Кто-то из соперников прервет свою серию неудач в субботу, но кто именно? В пользу "Жироны" говорит возвращение в строй Виктора Цыганкова, показывавшего отличный футбол в марте.

Удастся ли украинцу показать класс еще и на "Эстадио де Гран-Канария" - узнаем в субботу , 27 апреля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 15:00 по Киеву.

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