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Лас-Пальмас — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Лас-Пальмас" — "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Самая "украинская" команда Ла Лиги "Жирона" едет в гости к кризисному "Лас-Пальмасу".
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Соперник каталонцев проиграл все 5 последних матчей, а последний раз побеждал в элите еще 10 февраля. Казалось бы, это должна быть легкая прогулка для команды Мичела. Вот только к ней тоже есть вопросы — у нее 5 подряд поражений на чужих полях.
Кто-то из соперников прервет свою серию неудач в субботу, но кто именно? В пользу "Жироны" говорит возвращение в строй Виктора Цыганкова, показывавшего отличный футбол в марте.
Удастся ли украинцу показать класс еще и на "Эстадио де Гран-Канария" - узнаем в субботу, 27 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 15:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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