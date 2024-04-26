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Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом
"Сливочные" на всех парах мчатся к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал" победил на "Аноэте" даже не выпустив почти никого из основного состава — всех готовят к "Баварии" и ЛЧ.
Исключение составили только Карвахаль и Чуамени — и это именно они придумали единственный момент Мадрида в матче, который и завершился голом.
Дело было на 29-й минуте: Орельен забросил мяч на фланг, Дани прострелил в одно касание, и набежавший Гюлер расстрелял ворота. Идеальная геометрия.
19 - Youngest players to score in their first start for Real Madrid in @LaLigaEN in the 21st century:— OptaJose (@OptaJose) April 26, 2024
???????? Rodrygo Goes - 18 years and 294 days
???????? ARDA GÜLER - 19 years and 61 days
???????????????????????????? Jude Bellingham - 20 years and 44 days
Future. pic.twitter.com/sa1XasSGwa
В остальном Мадрид под ливнем в Стране Басков только отбивался и выживал, никаких атак. В то же время хозяева наоборот были агрессивными, напористыми, часто пробивали по воротах, но вот проблема — все либо слишком слабо, либо мимо.
Уже на старте Кепа, менявший Лунина, парировал удар Кубо с фланга, а когда японец таки забил, взятие ворот справедливо отменил ВАР — секундой ранее Барренечеа сбил Чуамени.
Также запомнились попытки Турьентеса со средней и дальней дистанции — либо выше ворот, либо их отражал Кепа.
Ну, и отмененный гол Оярсабаля из-за полуметрового офсайда тоже надо вспомнить. Это было очень близко, но опять мимо кассы.
Возможно, "Сосьедад" даже спас бы ничью сегодня, но на последние минуты Анчелотти выпустил пару-тройку лидеров — и этим укрепил команду настолько, что она уверенно достояла до финального свистка. Эндшпиль не запомнился вообще ничем.
7 - Dani Carvajal has seven goal involvements in @LaLigaEN 2023/24 (four goals and three assists), his best tally in a single season in the competition, surpassing the six in 2019/20 (one goal and five assists).— OptaJose (@OptaJose) April 26, 2024
Engine. pic.twitter.com/pJvtMfbHII
Некрасивая, нестильная победа Мадрида, но кто назовет ее несправедливой? В футболе побеждает не тот, кто много атакует, а тот, кто посылает мяч в сетку. Именно поэтому в таблице "Реал" первый с 84 очками, а "Реал Сосьедад" - лишь 6-й с 51 баллом.
33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:1
Гол: Гюлер, 29
"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Элустондо, 75), Субельдия, Ле Норман (Андре Силва, 89), Галан — Субименди — Кубо, Турьентес (Захарян, 67), Мерино, Барренечеа (Бекер, 75) — Оярсабаль
"Реал Мадрид": Кепа — Карвахаль, Милитао, Начо, Фран Гарсия (Камавинга, 76) — Чуамени, Модрич (Васкес, 85) — Гюлер (Винисиус, 68), Браим Диас (Рюдигер, 76), Себальос (Вальверде, 68) — Хоселу
Предупреждения: Ле Норман, 40, Субельдия, 70, Мерино, 87 — Гюлер, 15, Фран Гарсия, 56, Чуамени, 83, Начо, 88
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