Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом

"Реал" победил на "Аноэте" даже не выпустив почти никого из основного состава — всех готовят к "Баварии" и ЛЧ.

Исключение составили только Карвахаль и Чуамени — и это именно они придумали единственный момент Мадрида в матче, который и завершился голом.

Дело было на 29-й минуте: Орельен забросил мяч на фланг, Дани прострелил в одно касание, и набежавший Гюлер расстрелял ворота. Идеальная геометрия.

19 - Youngest players to score in their first start for Real Madrid in @LaLigaEN in the 21st century: ???????? Rodrygo Goes - 18 years and 294 days ???????? ARDA GÜLER - 19 years and 61 days ???????????????????????????? Jude Bellingham - 20 years and 44 days Future. pic.twitter.com/sa1XasSGwa

В остальном Мадрид под ливнем в Стране Басков только отбивался и выживал, никаких атак. В то же время хозяева наоборот были агрессивными, напористыми, часто пробивали по воротах, но вот проблема — все либо слишком слабо, либо мимо.

Уже на старте Кепа, менявший Лунина, парировал удар Кубо с фланга, а когда японец таки забил, взятие ворот справедливо отменил ВАР — секундой ранее Барренечеа сбил Чуамени.

Также запомнились попытки Турьентеса со средней и дальней дистанции — либо выше ворот, либо их отражал Кепа.

Ну, и отмененный гол Оярсабаля из-за полуметрового офсайда тоже надо вспомнить. Это было очень близко, но опять мимо кассы.

Возможно, "Сосьедад" даже спас бы ничью сегодня, но на последние минуты Анчелотти выпустил пару-тройку лидеров — и этим укрепил команду настолько, что она уверенно достояла до финального свистка. Эндшпиль не запомнился вообще ничем.

7 - Dani Carvajal has seven goal involvements in @LaLigaEN 2023/24 (four goals and three assists), his best tally in a single season in the competition, surpassing the six in 2019/20 (one goal and five assists).



