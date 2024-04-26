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Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом

Испания

"Сливочные" на всех парах мчатся к титулу

Примера. Реал Сосьедад — Реал Мадрид 0:1. Победили даже резервным составом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" победил на "Аноэте" даже не выпустив почти никого из основного состава — всех готовят к "Баварии" и ЛЧ.

Исключение составили только Карвахаль и Чуамени — и это именно они придумали единственный момент Мадрида в матче, который и завершился голом.

Дело было на 29-й минуте: Орельен забросил мяч на фланг, Дани прострелил в одно касание, и набежавший Гюлер расстрелял ворота. Идеальная геометрия.

В остальном Мадрид под ливнем в Стране Басков только отбивался и выживал, никаких атак. В то же время хозяева наоборот были агрессивными, напористыми, часто пробивали по воротах, но вот проблема — все либо слишком слабо, либо мимо.

Уже на старте Кепа, менявший Лунина, парировал удар Кубо с фланга, а когда японец таки забил, взятие ворот справедливо отменил ВАР — секундой ранее Барренечеа сбил Чуамени.

Также запомнились попытки Турьентеса со средней и дальней дистанции — либо выше ворот, либо их отражал Кепа.

Ну, и отмененный гол Оярсабаля из-за полуметрового офсайда тоже надо вспомнить. Это было очень близко, но опять мимо кассы.

Возможно, "Сосьедад" даже спас бы ничью сегодня, но на последние минуты Анчелотти выпустил пару-тройку лидеров — и этим укрепил команду настолько, что она уверенно достояла до финального свистка. Эндшпиль не запомнился вообще ничем.

Некрасивая, нестильная победа Мадрида, но кто назовет ее несправедливой? В футболе побеждает не тот, кто много атакует, а тот, кто посылает мяч в сетку. Именно поэтому в таблице "Реал" первый с 84 очками, а "Реал Сосьедад" - лишь 6-й с 51 баллом.

33-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Реал Мадрид" - 0:1

Гол: Гюлер, 29

"Реал Сосьедад": Ремиро — Одриосола (Элустондо, 75), Субельдия, Ле Норман (Андре Силва, 89), Галан — Субименди — Кубо, Турьентес (Захарян, 67), Мерино, Барренечеа (Бекер, 75) — Оярсабаль

"Реал Мадрид": Кепа — Карвахаль, Милитао, Начо, Фран Гарсия (Камавинга, 76) — Чуамени, Модрич (Васкес, 85) — Гюлер (Винисиус, 68), Браим Диас (Рюдигер, 76), Себальос (Вальверде, 68) — Хоселу

Предупреждения: Ле Норман, 40, Субельдия, 70, Мерино, 87 — Гюлер, 15, Фран Гарсия, 56, Чуамени, 83, Начо, 88

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Комментарии
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Вarcelinius
27.04.2024 в 01:11
Так, ну шо... мінуса усім поставив, більш мені тут робити нічого. Ах , ну так... Ромчику привіт. Пиз@иш лишнього багато, дивись мені, у кут поставлю.
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Комментарии 12
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Вarcelinius
27.04.2024 в 01:11
Так, ну шо... мінуса усім поставив, більш мені тут робити нічого. Ах , ну так... Ромчику привіт. Пиз@иш лишнього багато, дивись мені, у кут поставлю.
Ответить
0
1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
27.04.2024 в 00:49
Усіх достойних вітаю!!!А всяким бояришніколініусам і тузікам шмарлотським бажаю запастись аптечним топливом та "педікгрі" і завалити хлєбала!!!Сьогодні вчергове святкує Мадрид, а їм - недостойним, тільки за щоку і брати!!!
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kalan-86 (Анкара)
27.04.2024 в 00:34
Да, думаю Карло вряд ли поменяет Лунина, даже после его немного невразумительной игры против Барсы. Андрюха сейчас на ходу. Очень надеюсь Лунин выиграет ЛЧ как основной голкипер Реала.
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KondratCheUa (Чернигов)
27.04.2024 в 00:34
С победой мадридисты! Хороший ход Ачелотти перед Баварией Тухеля! Карло выпустил резерв, а так же , дал указание пацанам играть с ошибками которые не приведут к поражению, которые введут соперника в ЛЧ в заблуждение. (Моё мнение)..За Гюлера я очень рад и вся команда рада, но с Баварией не нужно нам таких манёвров тренерский мысли! Браим , как по мне, немного сдал, не феерит как 2 месяца назад. Кэпа - сегодня молодец, но опять же , сегодня против Реала играли не МС и не Бавария, а ещё наглядную картину о своей вратарской игре он показал в моменте с пропущеным голом( который не защищали из за нарушения на Тчуамени), Кэпа хотел не отразить удар соперника, а сразу летел к судье..Монтерро (судья), страшный человек, а так же больше барселонский судейка, иначе как объяснить тот бред что он творил своими решениями??Фауны Реала, мы чемпионы!! 4 очка до официального титула! Vamos ребята! Hala Madrid!
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kalan-86 (Анкара)
27.04.2024 в 00:35
Да, прям так и сказал «парни, нужны ошибки в этом месте и вот в вот этом» :)
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KondratCheUa (Чернигов)
27.04.2024 в 00:38
Думаю там скорее всего прозвучала фраза - играйте в своё удовольствие, берегите силы и не проиграйте басскам!
 
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 00:19
На Баварию надеюсь Лунин выйдет?
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metall5291 (Kharkiv)
27.04.2024 в 00:30
Думаю - да. Просто Реал играл дублем. Но замечу, что Кепа отыграл неплохо.
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metall5291 (Kharkiv)
27.04.2024 в 00:06
Молодцы резервисты Реала. Победа в эконом - режиме, три очка и всё такое. Молодец и Папа Карло. Гроссмейстер футбола. Удивляюсь его хладнокровию и отдаю должное его стратегии. Кубок ЛЧ близко, как никогда. Достаточно просто сыграть основным составом и сыгррать в свою игру, как Реал умеет.
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Algrab (Костопiль)
27.04.2024 в 00:13
Повністю з тобою погоджуюся.... Пріоритетне завдання наразі- ЛЧ...
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metall5291 (Kharkiv)
27.04.2024 в 00:16
Дякую.
 
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KondratCheUa (Чернигов)
27.04.2024 в 00:47
Металл, Баварию Тухеля давай пройдём для начала!! А с Боррусией , в финале тоже будет очень сложно! Реал с немцами практически всегда играет тяжело , вспомни Лейпцыг или обиду от Боррусии при Моуриньё!
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