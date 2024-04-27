Реал принял участие в коридоре почета для легенды испанского футбола

"Реал Сосьедад" вместе с мадридским "Реалом" перед матчем Ла Лиги приняли участие в коридоре почета для легендарного испанского полузащитника - Давида Силвы. Двадцать лет назад на "Реал Арене" начинал свой путь в футболе.

Силва завершил карьеру 27 июля прошлого года. За двадцать лет в футболе он успел поиграть за такие команды: "Сельта Виго", "Валенсия", "Манчестер Сити" и "Реал Сосьедад".

Вспомним, что лучшие годы испанского полузащитника пришлись на период в Англии. За "Манчестер Сити" он отыграл 436 матчей, в которых он забил 77 голов и отдал 134 ассиста. За 10 лет в Англии полузащитник выиграл 14 трофеев. За сборную Испании полузащитник сыграл 125 матчей и сделал 35+32 по системе гол+пас, и выиграл два Чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах, также Чемпионат мира в 2010 году.