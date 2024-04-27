Барселона снова попытается продать Френки де Йонга. В чем причина?

"Барселона" хочет продать Френки де Йонга, сообщает AS.

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По информации издания, "Барселона" хочет продать нидерландского полузащитника, ведь он является один из самых дорогостоящих и высокооплачиваемых игроков в нынешнем составе. Отмечается, что летом 2022 "Барселоне" не удалось совершить трансфер 26-летнего игрока, потому что полузащитник хотел остаться в команде. Сейчас же де Йонг заинтересован в том, чтобы покинуть "Барсу".

Напомним, за этот сезон де Йонг принял участие в 30 матчах, в которых забил два гола. Контракт Френки де Йонга с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.