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"Меня это не беспокоит": Президент Ла Лиги – о переходе Мбаппе

Испания

О равенстве в чемпионате

"Меня это не беспокоит": Президент Ла Лиги – о переходе Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможном неравенстве после того, как Килиан Мбаппе присоединиться к "Реал Мадриду".

"Считаю, что "Реал Мадрид" проводит исключительный сезон. Если вспомнить прошлый сезон, то больше всего очков набрала "Барселона". Команды прогрессируют и меняются. Аутсайдер может победить гранд. Это хорошо для чемпионата, для футбола. Но мне кажется, если убрать мадридский" Реал с чемпионата, тогда будет равенство. Ведь приход новых футболистов - это одновременно хорошо для чемпионата, но также это уменьшается конкурентоспособность. На это влияет много факторов. Меня это не беспокоит", — приводит слова Тебаса Marca.

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Напомним, Мбаппе пополнит состав мадридского "Реала" в летнее трансферное окно.

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Ла Лига Хавьер Тебас
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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