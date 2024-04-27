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"Меня это не беспокоит": Президент Ла Лиги – о переходе Мбаппе
О равенстве в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Naharro Gimenez
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможном неравенстве после того, как Килиан Мбаппе присоединиться к "Реал Мадриду".
"Считаю, что "Реал Мадрид" проводит исключительный сезон. Если вспомнить прошлый сезон, то больше всего очков набрала "Барселона". Команды прогрессируют и меняются. Аутсайдер может победить гранд. Это хорошо для чемпионата, для футбола. Но мне кажется, если убрать мадридский" Реал с чемпионата, тогда будет равенство. Ведь приход новых футболистов - это одновременно хорошо для чемпионата, но также это уменьшается конкурентоспособность. На это влияет много факторов. Меня это не беспокоит", — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, Мбаппе пополнит состав мадридского "Реала" в летнее трансферное окно.
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