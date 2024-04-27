Кепа – после победы над Реалом Сосьедад: Уже думаю о вторнике

Голкипер мадридского "Реала" Кепа Аррисабалага прокомментировал победу в 33-м туре Ла Лиги против "Реала Сосьедад".

“Великолепный результат, мы на шаг ближе. Уже думаю о вторнике”, - написал испанец в своем Instagram.

Для Кепи этот матч был первым с 21 января. В общей сложности с тех пор он провел 16 встреч подряд на скамье запасных, пока Андрей Лунин играл в основном составе "Реала".

Добавим, что Анчелотти выпустил на матч против "басков" сразу девять футболистов, не выходивших в стартовом составе ответного поединка 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

Во вторник, 30 апреля, "Реал" встретится с "Баварией" в рамках полуфинала ЛЧ. Матч состоится в Мюнхене.