  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кварацхелия в центре внимания Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кварацхелия в центре внимания Барселоны

Испания

Новый контракт в Неаполе или Барселоне?

Кварацхелия в центре внимания Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" проявляет интерес к Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте такжеПСЖ видит в Кварацхелии замену Мбаппе - Наполи уже выставил ценник за вингера

По имеющейся информации, после решения Хави остаться в "Барселоне" он предложил связаться с агентом Кварацхелии по поводу возможного трансфера грузина в "Барсу". Хави считает, что приобретение 23-летнего вингера поможет решить проблему в атаке. Отмечается, что на следующей неделе агент Хвича прибудет в Неаполь для проведения переговоров с президентом "Наполи". "Синие" хотят сохранить грузина и предлагают увеличение зарплаты с 1,5 миллиона евро до 4 миллионов евро. Сторона футболиста желает 5 миллионов.

Напомним, за этот сезон Кварацхелия принял участие в 41 матче, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

По теме
yellow-arrow
Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Неделя дерби в Европе плюс выезд Динамо в Днепр. Расписание футбола на 22 – 28 апреля
yellow-arrow
Кепа – после победы над Реалом Сосьедад: Уже думаю о вторнике
Барселона Наполи Хвича Кварацхелия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости