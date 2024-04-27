Кварацхелия в центре внимания Барселоны

"Барселона" проявляет интерес к Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По имеющейся информации, после решения Хави остаться в "Барселоне" он предложил связаться с агентом Кварацхелии по поводу возможного трансфера грузина в "Барсу". Хави считает, что приобретение 23-летнего вингера поможет решить проблему в атаке. Отмечается, что на следующей неделе агент Хвича прибудет в Неаполь для проведения переговоров с президентом "Наполи". "Синие" хотят сохранить грузина и предлагают увеличение зарплаты с 1,5 миллиона евро до 4 миллионов евро. Сторона футболиста желает 5 миллионов.

Напомним, за этот сезон Кварацхелия принял участие в 41 матче, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.