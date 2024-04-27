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Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Довбик и Цыганков на Канарских островах – смотреть онлайн трансляцию матча

Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона", которая продолжает борьбу за место в следующей Лиге чемпионов, едет в гости на Канары. С одной стороны, каталонцы проиграли все 5 последних матчей на чужих полях. С другой стороны, их соперник набрал только 2 очка в последних 8 турах. Что по итогу окажется важнее? В этом главная интрига вечера.

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Чемпионат Испании, 33-й тур

27 апреля 2024. Лас-Пальмас, "Естадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" 15:00 "Жирона"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Лас-Пальмас – Жирона

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Сапожников
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