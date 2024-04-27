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Лас-Пальмас - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Довбик и Цыганков на Канарских островах – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона", которая продолжает борьбу за место в следующей Лиге чемпионов, едет в гости на Канары. С одной стороны, каталонцы проиграли все 5 последних матчей на чужих полях. С другой стороны, их соперник набрал только 2 очка в последних 8 турах. Что по итогу окажется важнее? В этом главная интрига вечера.
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Чемпионат Испании, 33-й тур
27 апреля 2024. Лас-Пальмас, "Естадио де Гран-Канария"
"Лас-Пальмас" 15:00 "Жирона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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