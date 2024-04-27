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Разрабатывают трансферные цели. Барселона выбрала игрока, который усилит полузащиту в следующем сезоне
Не смущает возраст
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" следит за полузащитником "Бетиса" Гвидо Родригесом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, этим летом "Барселона" собирается усилить полузащиту, один з вариантов усиления этой позиции это приобретения опорного полузащитника "Бетиса" Гвидо Родригеса. Отмечается, что контракт игрока заканчивается летом 2024 года и это позволит "Барселоне" подписать его как свободного агента.
Напомним, за этот сезон 30-летный Родригес принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.
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