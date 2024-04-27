Устной договоренности мало. Реал Мадрид отказал Дэвису

"Реал Мадрид" потерял интерес к Альфонсо Дэвису, сообщает Relevo.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" который собирался подписать защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса этим летом, сообщил канадцу, что они больше незаинтересованные в усиления линии обороны. Отмечается, что мадридский "Реал" может перенести подписания защитника на 2025 год, когда у Дэвиса истечет контракт.

Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.