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Устной договоренности мало. Реал Мадрид отказал Дэвису

Испания

Дэвис в поисках верного решения

Устной договоренности мало. Реал Мадрид отказал Дэвису

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал Мадрид" потерял интерес к Альфонсо Дэвису, сообщает Relevo.

По имеющейся информации, "Реал Мадрид" который собирался подписать защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса этим летом, сообщил канадцу, что они больше незаинтересованные в усиления линии обороны. Отмечается, что мадридский "Реал" может перенести подписания защитника на 2025 год, когда у Дэвиса истечет контракт.

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Напомним, в нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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