Довбик со второй попытки в матче реализовал пенальти

Нападающий "Жироны" Артем Довбык отличился в воротах "Лас-Пальмаса" в 33-м туре Ла Лиги. Игрок на 57-й минуте реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол ворот. Голкипер был близок к сейву, однако все-же отбить мяч не сумел.

Отметим, что на 26-й минуте Довбик имел первую попытку забить с пенальти. Тогда Альваро Вальес отразил удар в левый нижний угол ворот. Но пропустил через секунды после добивания Давида Лопеса.

По состоянию на 65-ю минуту "Жирона" ведет в счете - 0:2. Этот гол стал для Артема Довбика 5-м в последних 4-х матчах.

