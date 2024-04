Примера. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Два пенальти Довбика и долгожданный успех на выезде

"Жирона" победила в гостях впервые с 28 января.

Для этого не понадобилось лезть из шкуры вон. Соперник каталонцев, "Лас-Пальмас", проиграл все 5 последних матчей и, по правде, показывает худший футбол в Ла Лиге в 2024 году.

Сегодня островитяне начали с заработанного пенальти, когда Молейро поймал на противоходе Давида Лопеса, но Сандро с точки пробил в лицо (!) Гассаниге — и больше ничего интересного от хозяев мы не увидели. Один дальний удар в перекладину, много пустого владения — короче, ни о чем.

David Lopez scores off the saved penalty kick to give Girona the 1-0 lead away from home against Las Palmas. ⚽️????????pic.twitter.com/AQpeDhTBel