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Примера. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Два пенальти Довбика и долгожданный успех на выезде

Испания

Каталонцы прервали плохую серию на чужих полях

Примера. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Два пенальти Довбика и долгожданный успех на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" победила в гостях впервые с 28 января.

Для этого не понадобилось лезть из шкуры вон. Соперник каталонцев, "Лас-Пальмас", проиграл все 5 последних матчей и, по правде, показывает худший футбол в Ла Лиге в 2024 году.

Сегодня островитяне начали с заработанного пенальти, когда Молейро поймал на противоходе Давида Лопеса, но Сандро с точки пробил в лицо (!) Гассаниге — и больше ничего интересного от хозяев мы не увидели. Один дальний удар в перекладину, много пустого владения — короче, ни о чем.

"Жирона" тоже не блистала, но атаковала все же хитрее, и на 25-й минуте Эрика Гарсию пришлось "валить" при стандарте. Пенальти! Довбик с точки не забил, но Давид Лопес набежал и открыл счет на добивании — 0:1.

Перед перерывом Артем мог забить с игры, но левой после навеса пробил откровенно плохо.

Дальше начало второго тайма — и снова пенальти для "Жироны". Теперь уже Коуто накрутил сразу двоих, и Мармоль наступил Яну на ногу. Довбик не струсил и пошел бить повторно — и таки забил. Правда, удар опять оставлял желать лучшего, но подфартило.

Когда Артем праздновал свой мяч, на табло была лишь 57-я минута, но по факту игра в этот момент завершилась, ведь одни больше не хотели, а другие не могли. Целый час мусорного времени мы увидели на Канарах. Из интересного — только возвращение Виктора Цыганкова после травмы. Выздоровевший вингер получил сегодня 20 минут.

В таблице "Жирона" после победы временно поднялась на 2-е место с 71 очком. У "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 13-е место благодаря ударному первому кругу.

33-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Жирона" - 0:2

Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 57 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Мунир, 63), Коко, Мармоль, Синкгравен (Серхи Кардона, 63) — Парк, Муньос (Бенито Рамирес, 81), Перроне (Фабио Гонсалес, 78), Кириан Родригес, Молейро — Сандро (Марк Кардона, 63)

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера (Арнау, 89), Алейш Гарсия — Коуто (Порту, 70), Мартин (Солис, 89), Савио (Торре, 80) — Довбик (Цыганков, 70)

Предупреждения: Кириан Родригес, 39, Мармоль, 45+3 — Довбик, 37, Эррера, 39, Коуто, 69

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 17:51
-Довбик ты почему пенальти первый не забил?? - Та в сраке перед ударом что-то зачесалось. - Так ты самазывай ее перед игрой вазелином! - Хорошо дядя Жажа, буду смазывать, сказал Артём и бросил трубку...
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
27.04.2024 в 17:51
-Довбик ты почему пенальти первый не забил?? - Та в сраке перед ударом что-то зачесалось. - Так ты самазывай ее перед игрой вазелином! - Хорошо дядя Жажа, буду смазывать, сказал Артём и бросил трубку...
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PiterCantrope (Франківськ)
27.04.2024 в 17:33
Доволі нудна гра, там на Канарах завжди такі. Ну що, вітаємо Жирону з потраплянням в ЛЧ. Щоб взяти 2-ге місце треба буде обіграти Барселону наступного тижня, не думаю що Жирона це зможе. В Барси нема гри ЛЧ на тижні, якби була, то більше шансів було би в Жирони. Але 71 очко в 33 турах - це дуже сильно.
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Djarik
27.04.2024 в 17:07
Довбик гірший в складі Жирони. Взагалі ніякий
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