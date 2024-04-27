Примера. Лас-Пальмас — Жирона 0:2. Два пенальти Довбика и долгожданный успех на выезде

"Жирона" победила в гостях впервые с 28 января.

Для этого не понадобилось лезть из шкуры вон. Соперник каталонцев, "Лас-Пальмас", проиграл все 5 последних матчей и, по правде, показывает худший футбол в Ла Лиге в 2024 году.

Сегодня островитяне начали с заработанного пенальти, когда Молейро поймал на противоходе Давида Лопеса, но Сандро с точки пробил в лицо (!) Гассаниге — и больше ничего интересного от хозяев мы не увидели. Один дальний удар в перекладину, много пустого владения — короче, ни о чем.

David Lopez scores off the saved penalty kick to give Girona the 1-0 lead away from home against Las Palmas. ⚽️????????pic.twitter.com/AQpeDhTBel — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) April 27, 2024

"Жирона" тоже не блистала, но атаковала все же хитрее, и на 25-й минуте Эрика Гарсию пришлось "валить" при стандарте. Пенальти! Довбик с точки не забил, но Давид Лопес набежал и открыл счет на добивании — 0:1.

Перед перерывом Артем мог забить с игры, но левой после навеса пробил откровенно плохо.

Дальше начало второго тайма — и снова пенальти для "Жироны". Теперь уже Коуто накрутил сразу двоих, и Мармоль наступил Яну на ногу. Довбик не струсил и пошел бить повторно — и таки забил. Правда, удар опять оставлял желать лучшего, но подфартило.

Когда Артем праздновал свой мяч, на табло была лишь 57-я минута, но по факту игра в этот момент завершилась, ведь одни больше не хотели, а другие не могли. Целый час мусорного времени мы увидели на Канарах. Из интересного — только возвращение Виктора Цыганкова после травмы. Выздоровевший вингер получил сегодня 20 минут.

31 - Fastest players to reach 19 goals in LaLiga in the 21st century:



???????? Cristiano Ronaldo - 23 appearances

???????? Radamel Falcao - 24

???????? Robert Lewandowski - 28

???????? Júlio Baptista - 29

???????? ARTEM DOVBYK - 31



Giant. pic.twitter.com/dnbaKWYLys — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

В таблице "Жирона" после победы временно поднялась на 2-е место с 71 очком. У "Лас-Пальмаса" - 37 баллов и 13-е место благодаря ударному первому кругу.

33-й тур Примеры. Лас-Пальмас. "Эстадио де Гран-Канария"

"Лас-Пальмас" - "Жирона" - 0:2

Голы: Давид Лопес, 26, Довбик, 57 (с пенальти)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес (Мунир, 63), Коко, Мармоль, Синкгравен (Серхи Кардона, 63) — Парк, Муньос (Бенито Рамирес, 81), Перроне (Фабио Гонсалес, 78), Кириан Родригес, Молейро — Сандро (Марк Кардона, 63)

"Жирона": Гассанига — Эрик Гарсия, Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Эррера (Арнау, 89), Алейш Гарсия — Коуто (Порту, 70), Мартин (Солис, 89), Савио (Торре, 80) — Довбик (Цыганков, 70)

Предупреждения: Кириан Родригес, 39, Мармоль, 45+3 — Довбик, 37, Эррера, 39, Коуто, 69