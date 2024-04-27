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Альмерия вылетает из Ла Лиги

Испания
Обновлено

Первые неудачники определены

Альмерия вылетает из Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

В 33-м туре Ла Лиги "Альмерия" дома уступила "Хетафе" (1:3). После этого поражения хозяева окончательно потеряли шансы остаться в элитном дивизионе Испании. В следующем сезоне клуб будет играть в Сегунде.

"Альмерия" находится на последнем месте Ла Лиге, имея в активе 14 очков. За 33 матча команда победила лишь однажды. Также было 11 ничьих и 21 поражение.

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В опасной зоне, кроме "Альмерии", размещаются "Кадис" и "Гранада". Эти клубы еще имеют математические шансы, чтобы остаться в Примере.

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Ла Лига Альмерия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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