Альмерия вылетает из Ла Лиги

В 33-м туре Ла Лиги "Альмерия" дома уступила "Хетафе" (1:3). После этого поражения хозяева окончательно потеряли шансы остаться в элитном дивизионе Испании. В следующем сезоне клуб будет играть в Сегунде.

"Альмерия" находится на последнем месте Ла Лиге, имея в активе 14 очков. За 33 матча команда победила лишь однажды. Также было 11 ничьих и 21 поражение.

Almeria are the first team to be officially relegated from La Liga. ???????????? pic.twitter.com/w7n1AZesok