Примера. Атлетико отцепил Бильбао, разгром Сельты на Мендисорросе, Гринвуд выбил Альмерию в Сегунду

“Атлетико" в лобовом противостоянии почти что отцепляет Бильбао от зоны ЛЧ.

Удивительный получился матч в том плане, что команды реализовали абсолютно все, что создали. Других голевых шансов просто не было — только борьба, стыки и свистки.

"Матрасники" открыли счет благодаря смелости Родриго де Пауля — тот ударил неудобный мяч из-за пределов штрафной, и с помощью рикошета он влетел в сетку.

Бильбао помог отыграться... Гризманн. На 45-й минуте Антуан плохо отпасовал назад, и Гурусета с Нико преобразовали его ошибку в гол.

Но что "Атлетико"? Уже в начале второй половины фирменный заброс от Коке элегантно использовал Корреа.

13 - Atlético de Madrid have scored the first goal of the game 13 times at home in @LaLigaEN 2023/24, more than any other team (12 for Athletic and Barcelona).



Punch. pic.twitter.com/IH1RcsvGQc — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

Ну, и напоследок Лино выполнил традиционный маневр для вингера — сместился в центр и пробил. Мяч сперва попал в штангу, затем в спину Симону и от нее в ворота.

Все, больше не было ни-че-го. Бильбао заметно больше владел мячом, но его кроссы эталонно съедала защита "Матрасников" и, прежде всего, Витсель, который запомнился грамотным чтением игры.

В таблице победа "Атлетико" позволила ему набрать 64 очка, у Бильбао осталось 58. Учитывая, что до конца чемпионата всего 5 туров, рассчитывать на место в ЛЧ "Атлетику" стало в разы сложнее.

33-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Атлетик" - 3:1

Голы: де Пауль, 15, Корреа, 52, Симон, 80 (автогол) — Нико Уильямс, 45

"Атлетико": Облак — Витсель, Хименес, Эрмосо — Молина (Рикельме, 67), де Пауль (Аспиликуэта, 82), Коке, Льоренте (Сауль, 82), Самуэл Лино — Корреа (Барриос, 77), Гризманн

"Атлетик": Симон — Вивиан, Йерай (Эррера, 66), Паредес, Лекуэ — де Галларета (Весга, 69), Прадос — Уильямс (Рауль Гарсия, 81), Сансет (Муньяин, 66), Нико Уильямс — Гурусета (Беренгер, 66)

Предупреждения: де Пауль, 5, Эрмосо, 90+3, Гризманн, 90+4 — Сансет, 59, Паредес, 71

Итак, "Альмерия" официально вылетела из Примеры.

Сделала это команда Пепе Меля в фирменном стиле. Она превзошла соперника по ударам в створ ворот 11:5, владела мячом 55% времени и даже в верховых единоборствах была сильнее — 17:9.

Беда "Альмерии" - ее концентрация. В первом тайме Лопи подарил мяч перед воротами, и Мориба с Гринвудом легко организовали гол.

Во втором тайме на виду были те же: Мориба пробил, а Гринвуд в полном одиночестве добил мяч после сэйва Масимиану. Ну, и напоследок Мэйсон выбежал на ворота теперь уже с Матой, которому и отпасовал на третий гол.

Естественно, у "Альмерии" хватало своих шансов, чтобы забить даже больше, но эффективность почти на нуле. Чоко Лосано размочил счет, сыграв на добивании, но вот все остальное — в молоко.

3 - UD Almería have consummated their third relegation in @LaLigaEN (2010/11, 2014/15 and 2023/24), no team has been relegated more times in the top-flight since the 2010/11 campaign (also three for Real Valladolid and Deportivo La Coruña).



Fall. pic.twitter.com/2yVuC5kjEn — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

Возможно, в Сегунде "Ла Унион" обучится эффективности, кто знает? Ну, а "Хетафе" поднялся на 9-е место с 43 очками.

33-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Хетафе" - 1:3

Голы: Лосано, 41 — Гринвуд, 27, 48, Мата, 61

"Альмерия": Масимиану — Пубиль, Монтес (Ромеро, 80), Чуми, Ланга — Робертоне (Аррибас, 62), Лопи (Эдгар Гонсалес, 46) — Баптистао (Пенья, 70), Виера, Эмбарба — Лосано

"Хетафе": Сория — Кармона (Альварес, 80), Даконам, Альдерете, Рико — Мориба (Сантьяго, 68), Милья (Риско, 80) — Гринвуд, Максимович, Оскар (Мартин, 57) — Латаса (Мата, 46)

Предупреждения: Монтес, 38, Эмбарба, 50, Робертоне, 55, Виера, 86 — Альдерете, 26, Гринвуд, 60, Мартин, 86, Сантьяго, 90+2

Удаление: Виера, 90+1

Об этой игре все говорит статистика ударов в створ ворот — 8:0 в пользу хозяев.

"Сельты" на поле вообще не было. Она ничего не создала и ошибалась в защите. Полный ужас для тренеров.

"Алавес" мог открывать счет еще в первом тайме, но Кике с семи метров пробил во вратаря.

Впрочем, он исправился после перерыва, когда здорово поборолся, прошел и отпасовал на Джулиано Симеоне — сын тренера "Атлетико" не подвел.

Дальше Хон Гуриди подкараулил плохой пас на вратаря — 2:0. Ну, и Бенавидес замкнул навес со штрафного — это 3:0.

Помимо этого у "Алавеса" хватало моментов, чтобы доводить счет до совсем неприличного, однако у Кике сбился прицел, а Гуриди почему-то целился в каркас.

3 - Alavés have won a home @LaLigaEN match by a three-goal margin for the second time in the competition since the 2003/04 season, following a 3-0 win against Real Valladolid in November 2019.



Euphoria. pic.twitter.com/DHYMvxivf7 — OptaJose (@OptaJose) April 27, 2024

Впрочем, разве 3:0 — мало? В таблице баски поднялись на 14-е место с 35 очками. У "Сельты" - 17-я строчка, 31 балл и всего 6 очков отрыва от зоны вылета.

33-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Сельта" - 3:0

Голы: Симеоне, 48, Гуриди, 54, Бенавидес, 86

"Алавес": Сивера — Горосабель, Теналья, Дуарте (Гевара, 72), Хави Лопес — Бенавидес, Бланко, Гуриди (Паничелли, 89) — Симеоне (Риоха, 89), Кике (Саму, 82), Висенте (Сола, 82)

"Сельта": Гуаита — Мингеса, Домингес, Нуньес (Сведберг, 54) — Карлес Перес (Мигель Родригес, 78), Жаилсон, Бельтран (Сотело, 73), Ману Санчес (де ла Торре, 54) — Аспас, Дувикас (Альенде, 73), Уго Альварес

Предупреждения: Дуарте, 20, Бланко, 22, Сивера, 78 — Карлес Перес, 21, Мингеса, 86, Уго Альварес, 88