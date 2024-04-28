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СМИ: Из-за финансовой ситуации Барса не может удержать Канселу и Феликса
Остается только один Жоау
FC Barcelona
Руководство "Барселоны" не ставит в приоритет подписания Канселу и Феликса. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, "Барселона" подпишет арендованного в "Манчестер Сити" правого защитника Жоау Канселу и арендованного в Мадридском "Атлетико" крайнего нападающего Жоау Феликса, только если это будет целесообразно экономически. Отмечается, что "Барса" хочет оставить в клубе больше Канселу, чем Феликса, ведь нападающий "Атлетико" не произвел большого впечатления на Хави.
Напомним, арендные соглашения двух футболистов истекают по окончании нынешнего сезона. За этот сезон Канселу провел 26 матчей и чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал 3 результативных передачи. А Жоау Феликса сыграл в 25 матчах, в которых забил семь голов и отдал 3 голевых передачи.
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