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СМИ: Из-за финансовой ситуации Барса не может удержать Канселу и Феликса

Испания
Обновлено

Остается только один Жоау

СМИ: Из-за финансовой ситуации Барса не может удержать Канселу и Феликса

FC Barcelona

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Руководство "Барселоны" не ставит в приоритет подписания Канселу и Феликса. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, "Барселона" подпишет арендованного в "Манчестер Сити" правого защитника Жоау Канселу и арендованного в Мадридском "Атлетико" крайнего нападающего Жоау Феликса, только если это будет целесообразно экономически. Отмечается, что "Барса" хочет оставить в клубе больше Канселу, чем Феликса, ведь нападающий "Атлетико" не произвел большого впечатления на Хави.

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Напомним, арендные соглашения двух футболистов истекают по окончании нынешнего сезона. За этот сезон Канселу провел 26 матчей и чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал 3 результативных передачи. А Жоау Феликса сыграл в 25 матчах, в которых забил семь голов и отдал 3 голевых передачи.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
28.04.2024 в 11:04
Щаа чавик начудит, щаа.. Феликс не произвёл впечатления на чави... Дол-бо-ё-би-на А бокопор Канселу произвёл. Ну е@ать ту Люсю в сраку, ну.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
28.04.2024 в 11:04
Щаа чавик начудит, щаа.. Феликс не произвёл впечатления на чави... Дол-бо-ё-би-на А бокопор Канселу произвёл. Ну е@ать ту Люсю в сраку, ну.
Ответить
1
1

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