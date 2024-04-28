К Баварии прибавился МЮ. Известны варианты, куда может перейти центральный защитник Барсы

"Манчестер Юнайтед" попытается приобрести Рональда Араухо, сообщает Sport.es.

По информации издания, Барселона согласилась продать или отдать в аренду центрального защитника Рональда Араухо, чтобы улучшить свое финансовое состояние. Отмечается, что кроме "Баварии" теперь за игроком следит "Манчестер Юнайтед", "красные дьяволы" готовы предложить игроку 80 миллионов евро.

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Напомним, в этом сезоне 25-летний уругваец принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отличился одним голом. Договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.