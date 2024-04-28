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Барселона — Валенсия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Барселона" — "Валенсия": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.04.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Queimadelos/Quality Sport Images
"Барселона" после двух подряд болезненных поражений от "ПСЖ" и "Реал" попытается вернуться на победный путь в матче против середняка Ла Лиги.
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Если у каталонцев турнирных задач по сути не осталось, если не считать таковой борьбу за ничего не дающее второе место с "Жироной", то "Лос Чес" вовсю борются с "Бетисом" за место в Лиге конференций. Команды сейчас разделяет лишь одно очко.
Конечно, этот факт повлияет на игру. "Валенсия" будет костьми ложиться, дабы не проиграть. Тем временем для каталонцев эта игра — больше о престиже, чем о таблице.
Удастся ли на этом фоне показать свой лучший футбол нашему Роману Яремчуку, на которого очень рассчитывают в "Валенсии" - увидим в понедельник, 29 апреля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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