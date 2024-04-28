Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" объявил свою заявку на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Впервые за долгое время в нее попал голкипер Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец был травмирован.

Первый поединок полуфинала между "Баварией" и "Реалом" состоится во вторник, 30 апреля. Начало – в 22:00.