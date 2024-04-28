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Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов

Испания

Неприятное известие для Лунина

Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов

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Мадридский "Реал" объявил свою заявку на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Впервые за долгое время в нее попал голкипер Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец был травмирован.

Первый поединок полуфинала между "Баварией" и "Реалом" состоится во вторник, 30 апреля. Начало – в 22:00.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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terber (ternopil)
28.04.2024 в 17:15
Лунін 100% буде в основі ,як що ні тоді макароник на всю голову йо...тий
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0
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Комментарии 1
terber (ternopil)
28.04.2024 в 17:15
Лунін 100% буде в основі ,як що ні тоді макароник на всю голову йо...тий
Ответить
0
0

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