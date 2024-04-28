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Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов
Неприятное известие для Лунина
Мадридский "Реал" объявил свою заявку на первый матч полуфинала Лиги чемпионов против "Баварии". Впервые за долгое время в нее попал голкипер Тибо Куртуа. Напомним, бельгиец был травмирован.
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 28, 2024
???? @FCBayernES#UCL pic.twitter.com/QLciRvkvNu
Первый поединок полуфинала между "Баварией" и "Реалом" состоится во вторник, 30 апреля. Начало – в 22:00.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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terber (ternopil)
28.04.2024 в 17:15
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