Примера. Серлот громит Райо Вальекано, Гранада отстрочила вылет, Кадис тоже одной ногой в Сегунде

Очередная легкая победа для "Желтой субмарины".

"Райо" на "Мадригале" по сути выживал. Да, он пытался отвечать, но было ли это остро? Один удар Унаи Лопеса вспоминается, да и все.

Тем временем "Вильярреал" легально забил трижды, еще один мяч Серлота отменили, и вдобавок Баэна пробивал в перекладину.

Как это было? В основном контратаки, быстрый выход из обороны. Серлот при своих 195 см очень хорошо бежит и контролирует мяч на скорости. Ну, и еще стандарты от Баэны, один из которых красиво замкнул головой Москера.

11 - Players with the most goals in the top five European leagues in 2024: ???????????????????????????? Harry Kane - 14 ???????? Loïs Openda - 13 ???????? Jonathan David - 12 ???????????????????????????? Cole Palmer - 12 ???????? Alexander Isak - 11 ???????? ALEXANDER SØRLOTH - 11 ???????????????????????????? Phil Foden - 11 Colossus. pic.twitter.com/YeURkbR6Am

Без преувеличения, если бы "Субмарина" так играла со старта сезона, то сейчас боролась бы за место в ЛЧ. Но, к сожалению для нее, Марселино пришел слишком поздно, Серлот раззабивался только после Нового года, да и защиту получилось усилить аж в январское окно.

Сугубо по причине провального первого круга "Вильярреал" сейчас в таблице 9-й с 45 очками. У "Райо" - 34 балла и 15-е место.

33-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Райо Вальекано" - 3:0

Голы: Серлот, 18, 74, Москера, 69

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Москера, Альберто Морено (Педраса, 72) — Ахомаш (Коклен, 72), Комесанья, Парехо (Терратс, 84), Баэна — Гедеш (Тригейрос, 84), Серлот (Моралес, 84)

"Райо Вальекано": Димитриевский — Рацу, Мумин, Лежен, Чаваррия — Креспу (Валентин, 81), Сисс (Фалькао, 80) — де Фрутос, Унаи Лопес (Альваро Гарсия, 64), Паласон (Трехо, 80) — Камельо (Нтека, 64)

Предупреждения: Коклен, 77, Альбиоль, 90 — Сисс, 78

"Кадис" сделал даже не шаг, а несколько шагов к вылету.

Понимая всю сложность положения, "Субмарина" весь матч провела в атаках, но уже традиционно ее форвардам не хватало качества, чтобы преобразовывать моменты в голы.

Контратакующая "Мальорка" открыла счет быстро — Мурики продавил Фали при навесе.

"Кадис" сумел отыграться в начале второй половины — помог автогол Маскареля в борьбе с Рамосом.

В остальном "Кадис", конечно, мог вырывать победу, будь Гвардиола и Марти точнее в пределах штрафной. Но и "Киноварь" тоже может сетовать на нереализованный выход один на один от Дардера — здесь отметим классную работу Ледесмы.

В таблице после ничьей у "Кадиса" стало 26 очков, это 18-е место. У "Мальорки" - 32 балла. Между ними с 31 очком также разместилась "Сельта". А играть осталось всего-ничего — 5 туров.

33-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Маскарель, 59 (автогол) — Мурики, 12

"Кадис": Ледесма — Усу (Гвардиола, 46), Фали Хименес, Чуст, Лукас Пирес (Хави Эрнандес, 46) — Карселен, Алькарас, Алекс, Наварро (Мачис, 79) — Рамос (Рохер Марти, 80), Хуанми (Макси Гомес, 65)

"Мальорка": Райкович — Гонсалес, Вальент, Раильо, Настасич, Маффео (Лато, 84) — Дани Родригес (Морланес, 70), Саму Кошта (Дардер, 70), Маскарель, Радоньич (Антонио Санчес, 57) — Мурики (Абдон, 84)

Предупреждения: Лукас Пирес, 32, Рамос, 41, Фали Хименес, 73 — Дани Родригес, 45+2, Маскарель, 53

Тот случай, когда говорят "поздно пить Боржоми".

"Гранада" набрала уже 7 очков в последних 3 турах, но шансы на спасение по-прежнему не проглядываются. Хотя, с другой стороны, южан надо хвалить за старание.

Сегодня результат во многом сделал первый гол, который Пеллистри забил в размашистой атаке ударом под перекладину.

Оказавшись в роли догоняющей, "Осасуне" пришлось раскрываться, но ей это дается с трудом. Вдобавок без травмированного Анте Будимира атака Памплоны выглядела осиротевшей. Менявший хорвата Рауль Гарсия имел три удобных шанса — и все запорол.

"Гранада" тоже много промахивалась в ответ, но и забивала. Так, на 48-й минуте Узуни четко реализовал выход один на один.

Ну, а Лукас Бойе, красиво положив корпус, установил финальный счет в добавленное время.

21 - Granada have taken 21 points from 33 games in LaLiga 2023/24 (W4 D9 L20). None of the 14 teams with that many points or fewer at this stage of the season have avoided relegation. Miracle. pic.twitter.com/aNCpdgMDfi