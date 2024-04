Примера. Бетис — Севилья 1:1. Три травмы, гол Иско и сэйв Рамоса

"Севилья" и "Бетис" проводят невыдающийся сезон, но сегодня на поле в целом было интересно.

Да, травм многовато. Ромеро и Бакамбу вообще пришлось уносить с поля, Навас ушел сам, но все равно неприятно.

"Севилья" начала матч лучше, и Эн-Несири пробил в каркас, а когда Окампос добивал, то уже был в офсайде.

"Бетис" ответил ударом Форнальса в пустые ворота, но из них мяча выбил Рамос.

4/4 - Isco has scored each of the four penalties he has taken in his @LaLigaEN career (two with Málaga and two with Real Betis); it's the first penalty goal for Betis against Sevilla in the competition since January 2021 (Sergio Canales).



