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Иско против Рамоса в дерби Андалусии. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча
Мало голов, но много событий
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером 28 апреля завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Севильей". Встреча завершилась мировой ничьёй - 1:1.
В первом тайме за хозяев с одиннадцатиметрового удара отличился Иско, а во второй половине поединка восстановил паритет Кике Салас.
"Бетис" продолжает борьбу за еврокубки, находясь на 7-й строчке турнирной таблице Ла Лиги после 33-х туров. "Севилья" занимает 13-е место, имея в активе 38 очков.
Ла Лига. 33-й тур.
28 апреля. "Бенито Вильямарин" (Севилья)
"Бетис" – "Севилья" – 1:1
Голы: Иско, 38 (пен) – Кике Салас, 56
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