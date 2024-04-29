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Иско против Рамоса в дерби Андалусии. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Мало голов, но много событий

Иско против Рамоса в дерби Андалусии. Бетис - Севилья 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 28 апреля завершился матч 33-го тура чемпионата Испании между "Бетисом" и "Севильей". Встреча завершилась мировой ничьёй - 1:1.

В первом тайме за хозяев с одиннадцатиметрового удара отличился Иско, а во второй половине поединка восстановил паритет Кике Салас.

"Бетис" продолжает борьбу за еврокубки, находясь на 7-й строчке турнирной таблице Ла Лиги после 33-х туров. "Севилья" занимает 13-е место, имея в активе 38 очков.

Ла Лига. 33-й тур.

28 апреля. "Бенито Вильямарин" (Севилья)

"Бетис" – "Севилья" – 1:1

Голы: Иско, 38 (пен) – Кике Салас, 56

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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