Нападающий Барселоны хочет остаться в команде, несмотря на интерес со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии

Второй сезон Роберта Левандовского в «Барсе» не был таким же удачным, как первый, хотя его результативность с каждым месяцем росла, а результаты команды Хави также улучшились. В возрасте 35 лет и с контрактом с растущей зарплатой, некоторые слухи выставили нападающего на рынок в последние недели с намерением клуба сократить расходы на заработную плату. Эти разговоры сопровождаются постоянным интересом к нападающему со стороны ряда клубов Саудовской Аравии.

Впрочем, Левандовский хочет остаться в «Барселоне» и не намерен покидать ее этим летом. У него есть еще два года по контракту, и он хочет отработать их, по крайней мере первый, чувствуя себя очень комфортно в клубе. Кроме того, в городе его семья также чувствует себя очень комфортно и нападающий не исключает, что останется жить в столице Каталонии после завершения футбольной карьеры.

Добавим, что в этом сезоне Роберт Левандовский провел 43 матча, где отметился 20 голами и 9 передачами.