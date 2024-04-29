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Левандовский назвал двух лучших футболистов мира - оба связаны с Реалом

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Выбран нынешний игрок "сливочных", а также, возможно, будущий

Левандовский назвал двух лучших футболистов мира - оба связаны с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, кого он считает лучшими игроками планеты на данный момент.

"Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но пока что Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем - самые выдающиеся игроки в мире для меня", — дал свой вердикт поляк в интервью Sport Bild.

На этой неделе в рамках Лиги чемпионов "ПСЖ" Килиана Мбаппе сыграет против дортмундской "Боруссии", а "Реал" Джуда Беллингема - с мюнхенской "Баварией".

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Роберт Левандовский Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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