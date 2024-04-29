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Левандовский назвал двух лучших футболистов мира - оба связаны с Реалом
Выбран нынешний игрок "сливочных", а также, возможно, будущий
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, кого он считает лучшими игроками планеты на данный момент.
"Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но пока что Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем - самые выдающиеся игроки в мире для меня", — дал свой вердикт поляк в интервью Sport Bild.
На этой неделе в рамках Лиги чемпионов "ПСЖ" Килиана Мбаппе сыграет против дортмундской "Боруссии", а "Реал" Джуда Беллингема - с мюнхенской "Баварией".
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