Левандовский назвал двух лучших футболистов мира - оба связаны с Реалом

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, кого он считает лучшими игроками планеты на данный момент.

"Трудно сказать, потому что впереди у нас еще чемпионат Европы и решающие матчи Лиги чемпионов. Но пока что Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем - самые выдающиеся игроки в мире для меня", — дал свой вердикт поляк в интервью Sport Bild.

На этой неделе в рамках Лиги чемпионов "ПСЖ" Килиана Мбаппе сыграет против дортмундской "Боруссии", а "Реал" Джуда Беллингема - с мюнхенской "Баварией".