Relevo: Прошлым летом Гарри Кейн мог оказаться в Реале

Уже завтра состоится первая полуфинальная игра в Лиге чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Несмотря на замечательную результативность Харри Кейна в первом сезоне в составе мюнхенцев, его команда может остаться без трофеев в одном сезоне впервые за более чем 10 лет. Впрочем, английский нападающий мог попасть в другой клуб прошлым летом.

По информации испанского издания Relevo, Харри Кейн был в шорт-листе «Реала» в начале прошлого лета. После того как Карим Бензема решил покинуть мадридский клуб, Анчелотти предложил кандидатуру англичанина на замену французу. Впрочем, против такого трансфера выступил президент «сливочных» Флорентино Перес. Он отклонил предложение Анчелотти с Харри Кейном во главе и определил Килиана Мбаппе как главную цель «Реала» на трансферном рынке.

Добавим, что форвард «Баварии» в этом сезоне провел 42 матча, где отметился 42 голами и 13 передачами.