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Барселона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" после двух поражений и объявления Хави, что он никуда не уходит, примет дома "Валенсию", и это тот случай, когда тренеру очень важна победа. Иначе его попросту не поймут.
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Тем временем для украинского болельщика матч интересен еще и тем, что здесь мы ожидаем возвращения Романа Яремчука, пропустившего почти месяц из-за травмы.
Примера. 33-й тур
29 апреля. Барселона. "Монжуик"
"Барселона" 22:00 "Валенсия"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Барселона - ВаленсіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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