Барселона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" после двух поражений и объявления Хави, что он никуда не уходит, примет дома "Валенсию", и это тот случай, когда тренеру очень важна победа. Иначе его попросту не поймут.

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Тем временем для украинского болельщика матч интересен еще и тем, что здесь мы ожидаем возвращения Романа Яремчука, пропустившего почти месяц из-за травмы.

Примера. 33-й тур

29 апреля. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" 22:00 "Валенсия"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1