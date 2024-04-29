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Хавбек Вильярреала Баэна: Моя мечта - играть за Барселону. Меня можно приобрести за 60 миллионов евро
Игрок сам предлагает свои услуги
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Вильярреала" Алекс Баэна изъявил о своём желании перейти в "Барселону".
"Я бы хотел играть за "Барсу"! Это одно из моих самых сокровенных желаний. "Барселона" - лучшая команда в мире. В моём контракте есть пункт об отступных. Чтобы подписать меня, необходимо 60 миллионов евро", - приводит слова Баэны журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Баэна провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 15 результативными пасами.
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???????? Alex Baena: “I’d love to play for Barça! It’s one of my biggest dreams - it’s the best team in the world”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2024
“The release clause is there and €60m are needed to sign me”, told Carrusel. pic.twitter.com/syZ64NdNqQ
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