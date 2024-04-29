Хавбек Вильярреала Баэна: Моя мечта - играть за Барселону. Меня можно приобрести за 60 миллионов евро

Полузащитник "Вильярреала" Алекс Баэна изъявил о своём желании перейти в "Барселону".

"Я бы хотел играть за "Барсу"! Это одно из моих самых сокровенных желаний. "Барселона" - лучшая команда в мире. В моём контракте есть пункт об отступных. Чтобы подписать меня, необходимо 60 миллионов евро", - приводит слова Баэны журналист Фабрицио Романо.