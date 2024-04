Хавбек Вильярреала Баэна: Моя мечта - играть за Барселону. Меня можно приобрести за 60 миллионов евро

Полузащитник "Вильярреала" Алекс Баэна изъявил о своём желании перейти в "Барселону".

В нынешнем сезоне Баэна провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 15 результативными пасами.

???????? Alex Baena: “I’d love to play for Barça! It’s one of my biggest dreams - it’s the best team in the world”.



“The release clause is there and €60m are needed to sign me”, told Carrusel. pic.twitter.com/syZ64NdNqQ