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Хавбек Вильярреала Баэна: Моя мечта - играть за Барселону. Меня можно приобрести за 60 миллионов евро

Испания

Игрок сам предлагает свои услуги

Хавбек Вильярреала Баэна: Моя мечта - играть за Барселону. Меня можно приобрести за 60 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Вильярреала" Алекс Баэна изъявил о своём желании перейти в "Барселону".

"Я бы хотел играть за "Барсу"! Это одно из моих самых сокровенных желаний. "Барселона" - лучшая команда в мире. В моём контракте есть пункт об отступных. Чтобы подписать меня, необходимо 60 миллионов евро", - приводит слова Баэны журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Баэна провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 15 результативными пасами.

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
29.04.2024 в 13:20
Хто це такий і кому він потрібен?
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Комментарии 2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
29.04.2024 в 13:20
Хто це такий і кому він потрібен?
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Romantíco777 (Alicante)
29.04.2024 в 12:33
Туда таким и дорога!!!Мало ему Вальверде настучал!!!
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