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Хави: Цель Барселоны - финишировать второй в Ла Лиге и попасть в Суперкубок
О победе в чемпионате уже речи не идёт
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави обозначил цели команды на оставшуюся часть сезона.
"Перед нами стоит задача финишировать вторыми (в Ла Лиге - прим.). Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок Испании, и для этого мы должны победить "Валенсию", достигнув минимальной цели - попадания в Лигу чемпионов после вчерашнего поражения от "Атлетика", - сказал Эрнандес.
Сегодня, 29 апреля, "сине-гранатовые" сыграют против "Валенсии" в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.
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