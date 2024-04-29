Хави: Цель Барселоны - финишировать второй в Ла Лиге и попасть в Суперкубок

Главный тренер "Барселоны" Хави обозначил цели команды на оставшуюся часть сезона.

"Перед нами стоит задача финишировать вторыми (в Ла Лиге - прим.). Мы хотим квалифицироваться в Суперкубок Испании, и для этого мы должны победить "Валенсию", достигнув минимальной цели - попадания в Лигу чемпионов после вчерашнего поражения от "Атлетика", - сказал Эрнандес.