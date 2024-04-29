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Барселона не намерена продавать своего основного защитника
Кунде останется в команде
Фото - Аліна Єрофеєва
"Барселона" уже начала работать над летними трансферами. Но клуб уже определился с игроком, который точно должен остаться в команде.
Недавно появилась информация об интересе "Астон Виллы" к защитнику «Барселоны» Жулю Кунде, но, как отмечает Фабрицио Романо, каталонцы довольны футболистом и не намерены с ним прощаться.
Кунде в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 29 матчах.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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