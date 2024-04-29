Барселона не намерена продавать своего основного защитника

"Барселона" уже начала работать над летними трансферами. Но клуб уже определился с игроком, который точно должен остаться в команде.

Недавно появилась информация об интересе "Астон Виллы" к защитнику «Барселоны» Жулю Кунде, но, как отмечает Фабрицио Романо, каталонцы довольны футболистом и не намерены с ним прощаться.

Кунде в нынешнем сезоне Ла Лиги забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 29 матчах.