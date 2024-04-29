Испания
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Клуб Премьер-лиги готов отдать 50 миллионов евро за талантливого хавбека Реала
Арда Гюлер может играть в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер проводит неудачный сезон в команде Карло Анчелотти, но некоторые клубы Премьер-лиги готовы подписать игрока.
Одним из них является "Ньюкасл". Он уже готов заплатить 50 миллионов евро. Руководство "Реала" знают об этом, но вряд ли согласятся на предложение.
Гюлер за испанский клуб во всех турнирах этого сезона забил 2 гола в 8 матчах.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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29.04.2024 в 19:32
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