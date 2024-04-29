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Клуб Премьер-лиги готов отдать 50 миллионов евро за талантливого хавбека Реала

Испания

Арда Гюлер может играть в АПЛ

Клуб Премьер-лиги готов отдать 50 миллионов евро за талантливого хавбека Реала

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Gonzalez/Anadolu Agency

Новина українською

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер проводит неудачный сезон в команде Карло Анчелотти, но некоторые клубы Премьер-лиги готовы подписать игрока.

Одним из них является "Ньюкасл". Он уже готов заплатить 50 миллионов евро. Руководство "Реала" знают об этом, но вряд ли согласятся на предложение.

Гюлер за испанский клуб во всех турнирах этого сезона забил 2 гола в 8 матчах.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ньюкасл Арда Гюлер
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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La Scala (Milano)
29.04.2024 в 19:32
Недавно хтось писав, що в Реала на відміну від Барси нема молоді... А Гюлер, Камавінга, Чуамені, ті ж Вінісіус, Вальверде, Родріго - це що , старики? А приходить 18-річний вже гравець збірної Бразилії - Ендрік . В Барси молодь грає від безвиході. І часто травмується, бо не витримує навантажень як Педрі-Гаві. Побачимо на скільки вистачить безперервної гри Ямалю. А Кубарсі від нестачі досвіду вже привіз пенальті в Ель-Класіко.
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Комментарии 2
La Scala (Milano)
29.04.2024 в 19:32
Недавно хтось писав, що в Реала на відміну від Барси нема молоді... А Гюлер, Камавінга, Чуамені, ті ж Вінісіус, Вальверде, Родріго - це що , старики? А приходить 18-річний вже гравець збірної Бразилії - Ендрік . В Барси молодь грає від безвиході. І часто травмується, бо не витримує навантажень як Педрі-Гаві. Побачимо на скільки вистачить безперервної гри Ямалю. А Кубарсі від нестачі досвіду вже привіз пенальті в Ель-Класіко.
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Dr. House (Поділля)
29.04.2024 в 19:17
Невдалий через травми. В цього малюка в Реалі все попереду
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