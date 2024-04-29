Клуб Премьер-лиги готов отдать 50 миллионов евро за талантливого хавбека Реала

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер проводит неудачный сезон в команде Карло Анчелотти, но некоторые клубы Премьер-лиги готовы подписать игрока.

Одним из них является "Ньюкасл". Он уже готов заплатить 50 миллионов евро. Руководство "Реала" знают об этом, но вряд ли согласятся на предложение.

Гюлер за испанский клуб во всех турнирах этого сезона забил 2 гола в 8 матчах.



