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ФИФА и УЕФА угрожают жесткими санкциями за вмешательство правительства Испании в дела RFEF

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ФИФА и УЕФА угрожают жесткими санкциями за вмешательство правительства Испании в дела RFEF

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Письмо президента CSD Хосе Мануэля Родригеса-Урибеса, адресованное УЕФА и ФИФА, в котором он аргументирует вмешательство правительства Испании в деятельность RFEF, вызвало бурную реакцию со стороны европейских и мировых футбольных организаций.

Согласно источникам AS, ФИФА и УЕФА предупреждают о последствиях, если правительство Испании не отступит от своего решения. Они поставили для CSD дедлайн до пятницы, чтобы ответить на пять ключевых вопросов.

  • На какой правовой и/или фактической основе была назначена Комиссия?
  • Каков состав Комиссии и кто назначил ее членов?
  • Каков точный мандат Комиссии?
  • Какие полномочия имеет Комиссия?
  • Каковы отношения Комиссии с уставными органами принятия решений RFEF?

Если УЕФА воплотит свои угрозы, это будет иметь серьезные последствия для испанского футбола. Клубы Ла Лиги не смогут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная Испании также будет лишена возможности выступать в Лиге наций УЕФА.

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Опубликовал: Екатерина Власова
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