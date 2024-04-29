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ФИФА и УЕФА угрожают жесткими санкциями за вмешательство правительства Испании в дела RFEF
Плохие новости для клубов Испании
Письмо президента CSD Хосе Мануэля Родригеса-Урибеса, адресованное УЕФА и ФИФА, в котором он аргументирует вмешательство правительства Испании в деятельность RFEF, вызвало бурную реакцию со стороны европейских и мировых футбольных организаций.
Согласно источникам AS, ФИФА и УЕФА предупреждают о последствиях, если правительство Испании не отступит от своего решения. Они поставили для CSD дедлайн до пятницы, чтобы ответить на пять ключевых вопросов.
- На какой правовой и/или фактической основе была назначена Комиссия?
- Каков состав Комиссии и кто назначил ее членов?
- Каков точный мандат Комиссии?
- Какие полномочия имеет Комиссия?
- Каковы отношения Комиссии с уставными органами принятия решений RFEF?
Если УЕФА воплотит свои угрозы, это будет иметь серьезные последствия для испанского футбола. Клубы Ла Лиги не смогут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Сборная Испании также будет лишена возможности выступать в Лиге наций УЕФА.
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