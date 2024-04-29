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Арда Гюлер: Реал обещал сделать меня наследником Модрича

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Хавбек поделился своими воспоминаниями

Арда Гюлер: Реал обещал сделать меня наследником Модрича

Фото: twitter.com/realmadridfra

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Юный турецкий полузащитник мадридского "Реала" Арда Гюлер раскрыл, что испанский клуб прошлым летом пытался переманить его, обещая сделать наследником легендарного Луки Модрича.

"Они предложили мини долгосрочный новый проект. Во время переговоров прошлым летом «Реал» сказал мне, что я стану наследником Луки Модрича".

Гюлер присоединился к испанскому клубу летом 2023 года из "Фенербахче" за 20 миллионов евро. Он подписал контракт до июня 2029 года.

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Лука Модрич Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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