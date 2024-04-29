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Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона
Покинуть Барсу этим летом для меня точно невозможно (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб этим летом.
"Покинуть "Барсу" этим летом для меня точно невозможно, это не тема".
"Физически я чувствую себя хорошо. По состоянию на сегодня, так будет по меньшей мере еще 2 года. Когда я физически перестану быть на самом высоком уровне, я начну думать", - добавил игрок.
В конце этого сезона, по информации СМИ, "Барселону" могут покинуть ключевые игроки: Рональд Араухо, Френки де Йонг и Жуль Кунде.
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