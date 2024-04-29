  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона

Испания

Покинуть Барсу этим летом для меня точно невозможно (с)

Левандовский подтвердил, что останется в Барселоне в конце сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский опроверг слухи о том, что он может покинуть клуб этим летом.

"Покинуть "Барсу" этим летом для меня точно невозможно, это не тема".

Читайте такжеЛевандовский назвал двух лучших футболистов мира - оба связаны с Реалом

"Физически я чувствую себя хорошо. По состоянию на сегодня, так будет по меньшей мере еще 2 года. Когда я физически перестану быть на самом высоком уровне, я начну думать", - добавил игрок.

В конце этого сезона, по информации СМИ, "Барселону" могут покинуть ключевые игроки: Рональд Араухо, Френки де Йонг и Жуль Кунде.

По теме
yellow-arrow
Примера. Барселона — Валенсия 4:2. Парад ошибок и мощь Левандовского
yellow-arrow
Барселона - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Арда Гюлер: Реал обещал сделать меня наследником Модрича
Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.04.2024 в 22:15
Красава. Молодец.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.04.2024 в 22:15
Красава. Молодец.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости