Примера. Барселона — Валенсия 4:2. Парад ошибок и мощь Левандовского

“Барселона" дома в большинстве дожала "Валенсию", которой не смог помочь травмированный Роман Яремчук.

На старте именно гости выглядели острее, Дуро имел момент, но "Барса" умудрилась забить с первого же толкового навеса — это Рафинья нашел голову Фермина в лучших традициях АПЛ.

Довольно часто ранний гол фаворита убивает интригу, но сегодня с него наоборот началось все самое вкусное. Уже на 26-й минуте тер Штеген промахнулся по мячу на выходе и позволил Уго Дуро забить в пустые ворота — 1:1.

2 - Barcelona have conceded two goals in the first half of a home game in all competitions for the second time this season (also against Girona in LaLiga in December 2023). Storm. pic.twitter.com/EV808nnHjG

Еще 12 минут — и уже Араухо в бездарном подкате снес Питера Федерико в штрафной. Решение столь же глупое, как и удаление в матче с "ПСЖ" - и Пепелу с точки вывел "Валенсию" вперед.

Другое дело, что почти сразу ошибся уже Мамардашвили и был вынужден рукой играть за пределами штрафной. Де-факто тим грузин не только обрек партнеров на численное меньшинство, но и лишил их реальных шансов на победу. Вдесятером во втором тайме "Валенсия" считанные разы перешла центр поля и только страдала в защите.

А что "Барса"? Она быстро сравняла счет благодаря угловому Гюндогана на Левандовского. А вот развить успех долго не получалось. Лишь после 75-й минуты "Лос Чес" начали уставать, и у их ворот стало жарче. Гюндоган бил, Кунде, но самым настойчивым был сегодня Роберт.

Неудивительно, что именно он провел решающий, третий гол — и снова головой, и снова помогла ошибка вратаря; теперь уже Хауме Доменека.

2 - Robert Lewandowski became the first Barcelona striker since Samuel Eto'o against Mallorca in September 2005 to score two headed goals in a LaLiga match, and the oldest player to do so of any team in the 21st century (35 years and 252 days). Instinct. pic.twitter.com/AW1YXWCirC