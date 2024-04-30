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Примера. Барселона — Валенсия 4:2. Парад ошибок и мощь Левандовского

Испания

Тур закрыли результативной победой

Примера. Барселона — Валенсия 4:2. Парад ошибок и мощь Левандовского

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

“Барселона" дома в большинстве дожала "Валенсию", которой не смог помочь травмированный Роман Яремчук.

На старте именно гости выглядели острее, Дуро имел момент, но "Барса" умудрилась забить с первого же толкового навеса — это Рафинья нашел голову Фермина в лучших традициях АПЛ.

Довольно часто ранний гол фаворита убивает интригу, но сегодня с него наоборот началось все самое вкусное. Уже на 26-й минуте тер Штеген промахнулся по мячу на выходе и позволил Уго Дуро забить в пустые ворота — 1:1.

Еще 12 минут — и уже Араухо в бездарном подкате снес Питера Федерико в штрафной. Решение столь же глупое, как и удаление в матче с "ПСЖ" - и Пепелу с точки вывел "Валенсию" вперед.

Другое дело, что почти сразу ошибся уже Мамардашвили и был вынужден рукой играть за пределами штрафной. Де-факто тим грузин не только обрек партнеров на численное меньшинство, но и лишил их реальных шансов на победу. Вдесятером во втором тайме "Валенсия" считанные разы перешла центр поля и только страдала в защите.

А что "Барса"? Она быстро сравняла счет благодаря угловому Гюндогана на Левандовского. А вот развить успех долго не получалось. Лишь после 75-й минуты "Лос Чес" начали уставать, и у их ворот стало жарче. Гюндоган бил, Кунде, но самым настойчивым был сегодня Роберт.

Неудивительно, что именно он провел решающий, третий гол — и снова головой, и снова помогла ошибка вратаря; теперь уже Хауме Доменека.

Ну, а напоследок поляк еще и со штрафного отличился, закрутив мяч над стенкой.

Нетипичные голы для каталонцев получились, но какая разница? Команда Хави вернула себе второе место с 73 очками. У "Валенсии" - 47 баллов и 8-я позиция. От зоны еврокубков команда Рубена Барахи отстает на 2 очка.

33-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Валенсия" - 4:2

Голы: Фермин Лопес, 22, Левандовский, 49, 82, 90+3 — Дуро, 26, Пепелу, 38 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси (Иньиго Мартинес, 46), Канселу (Ферран Торрес, 80) — Гюндоган, Кристенсен (Серхи Роберто, 46), Фермин Лопес (Педри, 73) — Ямаль, Левандовский, Рафинья (Жоау Феликс, 66)

"Валенсия": Мамардашвили — Коррея, Москера, Гасеровский, Васкес — Питер Федерико (Озкачар, 79), Герра (Гильямон, 71), Пепелу, Диего Лопес (Канос, 79) — Алмейда (Доменек, 45+5), Дуро (Альберто Мари, 70)

Предупреждение: Кубарси, 42

Удаление: Мамардашвили, 45+4

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Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
30.04.2024 в 00:17
Косяки, привозы и снова косяки и привозы. Увлекательнейший матч двух дворовых команд. Подросткам, которые впервые в жизни смотрят футбол, должен очень понравиться. Брависсимо за зрелище.
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Комментарии 22
metall5291 (Kharkiv)
30.04.2024 в 00:17
Косяки, привозы и снова косяки и привозы. Увлекательнейший матч двух дворовых команд. Подросткам, которые впервые в жизни смотрят футбол, должен очень понравиться. Брависсимо за зрелище.
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0
2
avatar
Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 00:21
Ну що КаКл наклав задовільнив свою пиху... "нетрадиційний обожнювач гранда" пі... сати по простому не буду.
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2
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metall5291 (Kharkiv)
30.04.2024 в 00:24
дядьку, ваша корова трішки того, обіс*алась, по вуха, але сусідськка по самісіньки роги. Мої поздоровлення.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:27
Виталий, он прав. Игра действительно позорная. Даже матчи МЛС интереснее смотрятся. Я там пониже это написал.
 
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 00:30
Алекс ШІСТЬ голів, а Вам малувато Я теж ниже писав, що наразі ДАРЕМНО вимагати того за що ми стали вболівати за Барсу
 
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 00:11
Хаві залишається і почалися НЕРВИ Хоч спочатку добре складалось навіть гол забили, але захист Спочатку остання надія привезла, а А… то наразі не дивує. Хоч голкіпер гостей теж начудив Добре хоч у другому Роберт Лнарешті став «відстоювати» свої право залишитися в Барсе! З перемогою, "браття барселонці" Олегу співчуття... дітЛОХИ ви знаєте куди треба йти
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Вarcelinius
30.04.2024 в 00:19
Та Мамардашвили ж начудил, а так бы были бы огромные проблемы у чави. Да и Роберт сегодня был ударе, как никогда. Так чавик на Левандовски и выезжает.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:19
Никакого удовольствия от этой победы. Еле победили в большинстве, никакой остроты. Был бы Месси, забили бы в два раза больше.PS. Немного посмотрел Интер Майами против NE, в разы интереснее матч был.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2024 в 00:22
вся пенсия позабивала, кроме кривцова?)))
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:25
Кривцов не играл, его и в заявке на игру не было. Кстати «не было» нужно писать вместе, или раздельно? )
 
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 00:27
Алекс так всі ми бажаємо "великого та прекрасного" а МАЄМО, ТЕ ЩО МАЄМО! Так не маючи в центрі Хаві-Іньєсту та попереду Мессі можна було творити ДИВА Але наразі маємо Гюндоганом та Левандовського, яким далеко за 30 і кращі часи для них позаду.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2024 в 00:27
не с глаголами - раздельно! (кроме вариков с "не до-" и "недо-")
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:28
Какой я молодец
 
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Вarcelinius
30.04.2024 в 00:11
Для меня теперь осталась только одна интрига касаемо Барсы, это обойдёт ли Левандовски в гонке бомбардиров Беллингема. И в этой связи сегодняшний хет-трик Роберта меня очень радует.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:12
Три комментария одновременно
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Вarcelinius
30.04.2024 в 00:13
Я готовился брат.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2024 в 00:16
это при том, что жудя - полузащитник!)))
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Вarcelinius
30.04.2024 в 00:20
атакующий однако ))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2024 в 00:25
а шо тада лёва - не полузащищающийся?)))
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:11
Y Левандовски будут серьезные проблемы сегодня. Львы матча ТерШтеген и Араухо сделали всё возможное, чтобы Хави еще раз передумал оставаться в команде, а он всё испортил.
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Spokoyno (Київ)
30.04.2024 в 00:15
Ви натякаєте, що когось будуть бити ногами Так Леве потрібно своє місце в Барселоні захищати Бо збагрять в пустелю верблюдам хвости крутити"
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.04.2024 в 00:22
Да я не намекаю, а так и будет.))
 
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