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Тер Штеген поднялся на вторую строчку по количеству матчей среди иностранцев в футболке Барселоны
Второе место с голкипером делит Дани Алвесом
Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген после матча с "Валенсией" провел 408-й поединок в футболке "сине-гранатовых". Немецкий голкипер по этому показателю догнал легендарного бразильца Дани Алвеса.
На первом месте аргентинская легенда Лионель Месси у которого 778 матчей.
Напомним, что Марк-Андре перешел в Барселону в 2015 году из Боруссии Менхенгладбах за 12 млн евро. Контракт с немецким вратарем рассчитан до лета 2028 года.
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Источник:Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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