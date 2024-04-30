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Тер Штеген поднялся на вторую строчку по количеству матчей среди иностранцев в футболке Барселоны

Испания
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Второе место с голкипером делит Дани Алвесом

Тер Штеген поднялся на вторую строчку по количеству матчей среди иностранцев в футболке Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Марк-Андре тер Штеген после матча с "Валенсией" провел 408-й поединок в футболке "сине-гранатовых". Немецкий голкипер по этому показателю догнал легендарного бразильца Дани Алвеса.

На первом месте аргентинская легенда Лионель Месси у которого 778 матчей.

Напомним, что Марк-Андре перешел в Барселону в 2015 году из Боруссии Менхенгладбах за 12 млн евро. Контракт с немецким вратарем рассчитан до лета 2028 года.

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Источник:
Официальный сайт
Опубликовал: Андрей Мартыник
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